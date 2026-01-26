El Ayuntamiento de Palencia acudirá a la justicia y organiza una manifestación contra las pantallas acústicas

(ICAL) El Ayuntamiento de Palencia interpondrá acciones judiciales contra el proyecto de pantallas acústicas promovido por ADIF y convocará una gran manifestación ciudadana el próximo 3 de febrero, una movilización que estará encabezada por la propia institución municipal y contará con el respaldo de todos los grupos políticos y de los principales colectivos sociales de la capital.

Así lo anunció hoy la alcaldesa de la capital palentina, Miriam Andrés, quien subrayó que se trata de una respuesta “contundente y unitaria” en defensa del interés general de la ciudad. La regidora explicó que el objetivo es lograr un apoyo amplio de toda la sociedad palentina frente a un proyecto que genera un rechazo generalizado. “Queremos que ese día se ponga de manifiesto en la vía pública el rechazo que este proyecto genera y el perjuicio que puede suponer para la ciudad de Palencia”, afirmó Andrés, en declaraciones recogidas por Ical. La alcaldesa insistió en que la movilización debe ser “una manifestación potente de ciudad, con colectivos, entidades y organizaciones que defienda los intereses generales”.

Según detalló la alcaldesa, el Ayuntamiento activará desde hoy una ronda de contactos con asociaciones vecinales, organizaciones sociales, sindicales, económicas y entidades del tercer sector. “No es una convocatoria del equipo de gobierno, es una convocatoria de todo el Ayuntamiento de Palencia”, remarcó, a la vez que apeló al consenso unánime de los grupos políticos municipales.

La manifestación se celebrará el mismo día 3 de febrero, una vez concluido el pleno extraordinario en el que se someterá a ratificación la decisión de acudir a los tribunales. El recorrido previsto partirá de la Plaza Mayor y finalizará en la Subdelegación del Gobierno, con horario aún por concretar, aunque podría estar fijado entre las 17.30 y las 18 horas. “Este es el pistoletazo de salida”, explicó Andrés, en referencia al inicio de una movilización coordinada de toda la ciudad.

En el plano jurídico, el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, explicó que la alcaldesa firmó el pasado 16 de enero la resolución para interponer un recurso contencioso-administrativo contra Adif por la aprobación del proyecto constructivo de las pantallas acústicas. Esta decisión será elevada a pleno para reforzar su respaldo institucional y evitar posibles cuestionamientos competenciales.

Asimismo, el concejal de Urbanismo realizó un resumen del recorrido que llevó al Ayuntamiento a emprender estas acciones judiciales. “El 5 de noviembre, este Ayuntamiento interpuso un requerimiento entre Administraciones, en cumplimiento del artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y solicitó a Adif que declarase nula la aprobación del proyecto constructivo de las pantallas acústicas, que forma parte de un contrato marco para toda la zona noroeste de España", señaló Bilbao.

"El 9 de diciembre, fuera del plazo permitido, Adif respondió que no admitía a trámite este requerimiento y alegó que el Ayuntamiento ya conocía el proyecto desde 2022 y no había contestado a dos escritos previos, de marzo de 2022 y febrero de 2023, en los que se pedía su conformidad o disconformidad. Finalmente, el 10 de diciembre recibimos la contestación, y a partir de esa fecha el Ayuntamiento contaba con dos meses para interponer el anuncio del contencioso administrativo, decisión que se formalizó el 16 de enero con la firma de la Alcaldesa”, explicó Bilbao.

Bilbao detalló que la demanda se sustentará en dos ejes fundamentales. En primer lugar, la nulidad del proyecto por deficiencias en la tramitación, al no haberse facilitado al Ayuntamiento la documentación necesaria para pronunciarse sobre una modificación del mismo. “En el segundo requerimiento se modificó el proyecto y no se adjuntó ningún documento, lo que impidió a este Ayuntamiento pronunciarse sobre su conformidad o disconformidad”, explicó a Ical.

De forma subsidiaria, el Ayuntamiento defenderá que el proyecto aprobado incumple el estudio informativo. “Si el estudio informativo contempla como solución el soterramiento, levantar muros de pantallas acústicas de hasta ocho metros de altura incumple claramente la voluntad de ese estudio”, señaló el edil.

El concejal de Urbanismo aclaró además que, a día de hoy, “no se ha instalado ninguna pantalla acústica en el casco urbano”, y que los trabajos visibles corresponden a un proyecto de vallado distinto. “Ahora mismo no hay ninguna pantalla puesta en la ciudad”, precisó, aunque reconoció que ambos proyectos están relacionados y que el Ayuntamiento analizará si amplía las acciones legales.