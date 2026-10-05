Armisén asegura que el PP está "preparado para gobernar" y sitúa a Feijóo como “la esperanza para el cambio"

(ICAL) La presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, aseguró hoy que el Partido Popular está “preparado para gobernar” después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Armisén afirmó que en esa cita electoral “los palentinos y los españoles vamos a poder decidir” y planteó que los ciudadanos tendrán que elegir, a su juicio, entre mantener la situación actual o apostar por un cambio político. En este sentido, cuestionó la gestión del Gobierno y habló de una “crisis institucional”, de la evolución de los precios y de las dificultades para llegar a fin de mes y acceder a una vivienda.

La dirigente provincial del PP centró parte de su intervención en la situación de los jóvenes, de quienes aseguró que se encuentran ante un escenario “sin futuro” para alquilar o comprar una vivienda. También sostuvo que los salarios dificultan que puedan tomar decisiones relacionadas con la familia, la residencia o su futuro profesional, y vinculó la situación con una “crisis continua de empleo”, afirmó en declaraciones recogidas por Ical.

Armisén criticó asimismo lo que calificó como “infierno fiscal” y defendió que el PP afronta la convocatoria electoral preparado para asumir el Gobierno. “El Partido Popular está preparado para gobernar”, afirmó.

La presidenta del PP palentino recordó además que su formación ganó las elecciones generales de hace tres años, aunque señaló que “no nos han dejado gobernar”, y sostuvo que el actual Ejecutivo tampoco ha resuelto, a su juicio, los problemas que atribuye a la situación política y económica del país.

En este contexto, Armisén situó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como “la esperanza para el cambio” y reiteró que su partido concurrirá a los comicios con el objetivo de ofrecer una alternativa al actual Gobierno.