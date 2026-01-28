La alcaldesa de Palencia pide disculpas por las deficiencias en la Plaza de Abastos y anuncia una revisión de las facturas del agua

(ICAL) La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, reconoció hoy problemas en las obras de eficiencia energética de la Plaza de Abastos de la capital, tras las quejas de los comerciantes de estos últimos días en los que argumentaban las bajas temperaturas en el recinto.

“Primero pedir disculpas, porque es verdad, si en algo tienen razón, es que la obra que se ha hecho de eficiencia energética no ha dado los resultados esperados”, afirmó la regidora en declaraciones recogidas por Ical. “Estoy esperando el informe del funcionario responsable del contrato de obra para ver en qué ha fallado y cómo se puede arreglar”, añadió, a la vez que señaló que aún no se dispone de una solución definitiva y que podría ser necesaria una obra complementaria para lograr temperaturas más adecuadas en la plaza.

Andrés admitió que algunos problemas actuales vienen arrastrándose desde hace años, aunque defendió la gestión municipal. “Entiendo sus protestas, pero ellos también tienen que entender que hay una cuestión que es la voluntad política, y esta se está cumpliendo”. La alcaldesa recordó que, tras años de espera, el Ayuntamiento elaboró un nuevo reglamento para la plaza, aunque reconoció que “en algunos puntos, como el más importante, no hemos sido capaces de ponerlo en marcha, que es la subasta de los puestos”.

Sobre la saturación del servicio, la regidora explicó que actualmente “tenemos un servicio saturado, con un solo funcionario, que por cierto aprobó una oposición en otra administración, y el Ayuntamiento está redistribuyendo tareas para que el servicio no quede al descubierto”. Asimismo, añadió que la apertura de los pliegos de concesión ya se ha iniciado. “Sí que hay ahora una funcionaria de la Agencia de Desarrollo Local que ha comenzado el expediente de concesión, vamos a ver cuánto tardamos en subsanarlo”.

En relación con la presencia de palomas en el recinto, Andrés recordó que “ha ido la veterinaria por allí varias veces y se habló de poder hablar con la empresa de cetrería, aunque para meter ahí un animal de esas características la plaza tiene que estar cerrada y no puede entrar nadie”.

Sobre los pagos de agua, la alcaldesa aclaró que muchos comerciantes venían abonando un mínimo histórico debido a la dificultad de acceso a los contadores. Tras su regularización, se emitieron recibos más elevados por parte de Aquona. “Vamos a iniciar de oficio una revisión para que esos cobros no se produzcan y contaremos con un informe del ingeniero que explique los riesgos que suponía acceder a los contadores”, aseguró. Andrés confirmó que los responsables de la plaza ya fueron informados de esta medida.