56 efectivos extras de la Policía Nacional se sumarán al dispositivo de Semana Santa en Palencia

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago Calleja, ha presidido la Junta Local de Seguridad que ha tenido lugar en la Subdelegación del Gobierno y que ha tenido como punto principal, la planificación y coordinación para la seguridad en las celebraciones en esta Semana Santa en la capital. La Semana Santa de Palencia declarada de ‘Interés Turístico Internacional’, es uno de los eventos que más público y turismo traen a la capital y, además, cuenta con unos 6.000 cofrades repartidos en 17 procesiones de 9 cofradías distintas, por lo que la coordinación de un amplio dispositivo es fundamental para salvaguardar la seguridad de las celebraciones entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril. En este sentido, el dispositivo de seguridad estará conformado por 56 efectivos extras, agentes tanto uniformados como de paisano, de la Policía Nacional que se sumarán al operativo habitual y que estarán presentes en las diferentes calles de la capital donde se realicen las procesiones y celebraciones. Se tratará de un operativo de carácter preventivo, adaptado a las características del evento, con presencia policial reforzada y con especial atención a la prevención de hurtos, a la vigilancia en zonas de mayor afluencia y a la protección de los recorridos procesionales.

Contemplará un refuerzo en la vigilancia de estaciones de transporte, zonas comerciales y espacios de mayor actividad durante estos días, así como la atención al ciudadano. Además, el dispositivo incorpora las medidas correspondientes al nivel 4 del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, con actuaciones específicas en los puntos de mayor concentración de personas. Por su parte, desde la Guardia Civil, sin perjuicio de los servicios propios de la Semana Santa en el conjunto de la provincia, se intensificarán los controles en los accesos y salidas de la ciudad, con el objetivo de prevenir y detectar el tráfico de estupefacientes y armas. Asimismo, en coordinación con el Subsector de Tráfico, se llevarán a cabo controles de alcohol y drogas a conductores. Antes del inicio de la Junta Local de Seguridad, han hecho declaraciones el propio subdelegado del Gobierno y Antonio Casas, el concejal de Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente y Personal del Ayuntamiento de Palencia. Santiago ha destacado “el amplio dispositivo movilizado y la coordinación institucional como mecanismo para garantizar la seguridad ciudadana en estos días festivos”. Asimismo, también han participado en esta Junta Local de Seguridad: Luis Lombardero, Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, José Manuel Pina, Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional, José Manuel Boñar, Jefe de la Brigada Provincial de Información de la Comisaría de Policía Nacional, María Luis Arias, Jefa de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional, Francisco Fernández, concejal de Identidad Cultural Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Palencia, David Carretero, Jefe de la Policía Local de Palencia, Teodoro Vián, Inspector Jefe Operativo de la Policía Local de Palencia, Silvia Aneas, Secretaria Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, Javier Villena, Jefe del SEPEIS, Silvia Pérez, Jefa del Servicio de Palencia Deslumbra, Antonio Motila, representante de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de la Semana Santa de Palencia, Manuel Ángel Merino, Jefe de la Unidad de Protección Civil en la Subdelegación del Gobierno en Palencia, y Luis Landa, Secretario General de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Primera reunión del dispositivo de seguridad sobre el eclipse solar en la capital

Una vez finalizada la Junta Local de Seguridad, se ha llevado a cabo la primera reunión del dispositivo de seguridad del eclipse solar. Un evento que espera reunir a miles de personas en nuestra provincia, al ser uno de los lugares donde mejor se podrá observar este fenómeno astronómico. Durante el encuentro se ha realizado una puesta en común de los principales elementos que definirán el operativo en la ciudad, caracterizado por la previsión de una afluencia significativa de visitantes y por la necesidad de ordenar la observación del fenómeno en espacios habilitados, evitando la utilización de otros entornos no adecuados desde el punto de vista de la seguridad y la operatividad. Asimismo, se han analizado los principales riesgos asociados en el ámbito urbano, especialmente en lo relativo a la concentración de personas en puntos concretos de la ciudad, la movilidad en los momentos previos y posteriores al eclipse, y la gestión de incidencias simultáneas, así como la necesaria coordinación entre los distintos servicios. La reunión ha permitido establecer un marco de trabajo conjunto entre administraciones para seguir avanzando en un dispositivo específico para la capital que combine planificación preventiva y capacidad de respuesta, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado y seguro de la jornada. Esta misma semana va a celebrarse una reunión interna de los servicios de la Administración General del Estado, en la Subdelegación del Gobierno en Palencia, para seguir avanzando con la coordinación del dispositivo de seguridad por el eclipse solar en la provincia.