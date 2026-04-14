Desde el 20 de abril la circulación de trenes entre Palencia y Monzón de Campos estará interrumpida en horario de mañana

Desde el 20 de abril, y durante varias jornadas, la circulación de trenes entre Palencia y Monzón de Campos estará interrumpida en horario de mañana, con motivo de los trabajos que Adif está llevando a cabo para la construcción de la nueva línea de Alta Velocidad a Cantabria. Desde el pasado 21 de marzo los trabajos en Palencia ya están afectando a los servicios de tren de Renfe a su paso por dicha estación, en determinados fines de semana y hasta julio, como ya informó Renfe el mes pasado.

Renfe ha establecido un transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Servicio Público entre Valladolid y Santander. La compañía también ha reorganizado los horarios de los trenes de Servicios Comerciales Madrid-Santander para ajustar su paso por la estación palentina.

La interrupción de la circulación en horario de mañana comenzará el próximo lunes, día 20, y se extenderá durante varias jornadas. En el mes de abril, la circulación para los trenes de Servicio Público se verá modificada los días 20, 21, 22, 27, 28, 29 y 30; durante el mes de mayo afectará los días 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 y 18; y en el mes de junio el corte de circulación se realizará el día 9.

Renfe garantiza la movilidad de los viajeros del Regional 18102 Santander 9:20 – Valladolid mediante un transbordo por carretera entre Frómista y Valladolid. En sentido inverso, los viajeros del Regional 18101 Valladolid 9:52 – Santander realizarán por carretera el trayecto entre Valladolid y Frómista.

Ajuste horario en los Alvia de Santander

La compañía ferroviaria ha reorganizado los servicios Alvia que comunican Madrid con Santander en días de semana, para ajustar su hora de paso por la estación palentina en los tramos horarios en los que estará abierta la circulación, con el objetivo de priorizar que los viajeros puedan realizar su desplazamiento sin transbordos.

Así, desde el próximo 20 de abril y hasta el 10 de junio, de lunes a viernes, el Alvia 4073 Madrid 7:45 – Santander adelantará su horario de salida a las 6:48 desde la estación de Madrid Chamartín. Asimismo, desde el 20 de abril hasta el 1 de mayo, de lunes a viernes, el Alvia 4143 Madrid 13:40-Santander trasladará su salida de la estación madrileña a las 14:05, y el Alvia 4192 Santander 19:00 – Madrid, demorará también su salida unos minutos con respecto al horario actual.

Estos ajustes se suman a los ya implementados por Renfe desde el pasado 21 de marzo, que afectan a todos los trenes de Larga Distancia, Alta Velocidad y Media Distancia a su paso por Palencia durante varios fines de semana, derivados también de estas obras que Adif está realizando en la capital palentina, y de los que Renfe ya informó.