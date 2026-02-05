117 títulos de 24 países, música, exposiciones, encuentros y otras actividades paralelas, en la 35º Muestra de Cine Internacional de Palencia

117 títulos de 24 países, música en directo, exposiciones, diálogos, presentaciones y otras actividades paralelas darán forma a la 35ª Muestra de Cine Internacional de Palencia, que organizan la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia. A lo largo de 21 jornadas y con un programa que crece en extensiones —gracias a las propuestas programadas en Guardo, Paredes de Nava, Villamuriel, Dueñas y Husillos— el festival dará el pistoletazo de bienvenida a esta nueva edición el 9 de febrero con la inauguración de la exposición ‘El arte como un gran escenario donde las imágenes nunca dejan de hablar’, una retrospectiva en torno a la obra pictórica del cineasta Ramón Margareto. Será el prólogo de una cita que arrancará oficialmente el 27 de febrero y que extenderá su calendario de actividades hasta el 8 de marzo, aunque luego prolongará su programación a varios municipios de la provincia.

El mejor cine independiente internacional, cortometrajes, propuestas de animación dirigidas al público infantil o cintas documentales convivirán con actuaciones musicales, presentaciones literarias, mesas de debate y actividades solidarias o inclusivas en una cita cinematográfica que llevará sus propuestas a catorce espacios de la provincia, con el Cine Ortega de la capital como escenario central, al que se suman el Teatro Principal, la Biblioteca Pública, la Fundación Díaz-Caneja, el Museo de Palencia, la residencia de San Telmo, el Bar Universonoro, la Universidad Popular de Palencia, los auditorios de Guardo y Dueñas, el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava, el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel de Cerrato, la sala ‘La Nave’ en Husillos y el Centro Penitenciario de La Moraleja. El certamen espera recibir, además, la presencia de más de 70 invitados (cineastas, intérpretes, guionistas y otros profesionales de la industria audiovisual) y consolidar los 12.600 espectadores que se dieron cita en su edición precedente. La venta anticipada de abonos (en las taquillas del Cine Ortega o través de su web www.cinespalencia.com) arrancará el próximo 9 de febrero. Los abonos tienen un precio de 60 euros. La venta de localidades para las diferentes sesiones comenzará el martes 17.

Programa previo de actividades

Bajo el título ‘El arte como un gran escenario donde las imágenes nunca dejan de hablar’, la Biblioteca Pública será la encargada de dar la bienvenida a las actividades previas con una retrospectiva de la obra plástica de Ramón Margareto. Será el 9 de febrero y con una exposición «que invita al espectador a recorrer el universo creativo de un artista que ha sabido tender puentes entre la pintura y el séptimo arte». El homenaje al cineasta riosecano proseguirá los días 12 y 13 de febrero con la proyección de algunas de sus producciones más aclamadas (los cortometrajes ‘Amor digital’, ‘Clarísimas’ y ‘Memorias de un cine de provincias’, y el largometraje documental ‘Salamandras y salamandros’).

Del 23 al 26 de febrero, la Fundación Díaz-Caneja (17.30 horas) será el escenario de la tercera edición del ciclo ‘A través de lo real’, que aúna cine, debate y reflexión. Entre los invitados, el analista y politólogo Pablo Simón, la psiquiatra y divulgadora Rosa Molina, el escritor y filósofo Ernesto Castro o la enóloga Ruth Troyano. Las dificultades de acceso a la vivienda para toda una generación de jóvenes, los cuidados de las personas de la tercera edad afectadas por alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas, la precariedad laboral o la tradición vitivinícola y su relación con la vendimia son, este año, los temas elegidos en unas jornadas que reunirán a 17 invitados y que cuentan con la colaboración de la UVa y el Campus de La Yutera.

En el marco de ‘Leer, ver y pensar’, la Muestra proyectará el documental ‘Cien libros juntas’ y el filme ‘El señor de las moscas’, y recibirá además la visita de la escritora Rosa Navarro, que presentará su novela ‘Recochura’. El ciclo cuenta, de nuevo, con la colaboración de los clubs de lectura de la capital y tendrá como escenario la Biblioteca Pública (días 24, 25 y 26, a partir de las 19.00 horas).

Inauguración, secciones a concurso y largometrajes internacionales

Ya el viernes 27 de febrero, durante la jornada inaugural del festival, será el turno para las primeras secciones de cortometrajes a concurso. Hasta el domingo 1, los concursos nacional e internacional proyectarán en el Cine Ortega, agrupados en ocho sesiones, un total de 40 producciones. Las 20 cintas que compiten en el Concurso Nacional (seleccionadas entre los 1.363 trabajos recibidos a competición) optarán al Premio Milagros Alcalde del jurado y se disputarán 9.500 euros en galardones. Por su parte, las 20 propuestas en liza del Concurso Internacional (elegidas entre los 658 filmes aspirantes), optarán al Premio del Público y al Premio del Jurado Joven, dotados cada uno con 1.000 euros.

El lunes 2 de marzo se iniciarán las proyecciones de la sección ‘Cine y Escuela’, que volverá a acercar a los más pequeños (estudiantes de Primaria de una treintena de colegios) seis títulos seleccionados por sus especiales valores pedagógicos, y la Muestra Internacional de Largometrajes, que en esta ocasión —y entre los días 2 y 7 de marzo, a las 20.15 horas— mira a las filmografías emergentes de Japón, Alemania, Reino Unido, Colombia, Islandia y Estados Unidos. ‘River Returns’, tercer largometraje del director Masakazu Kaneko; ‘El sonido de la caída’, dirigida por la cineasta Mascha Schilinski; ‘Urchin’, de Harris Dickinson; ‘Un poeta’, filme dirigido y escrito por Simón Mesa Soto; ‘El amor que permanece’, a cargo de Hlynur Pálmason; y ‘The Mastermind’, nuevo trabajo de la directora y guionista estadounidense Kelly Reichardt, una de las figuras clave del cine independiente norteamericano contemporáneo, conforman la nómina de este ciclo.

El Museo de Palencia se citará con la creación artística y la arquitectura en dos jornadas que invitan a los espectadores a disfrutar de varios cortometrajes documentales y de animación. El día 3 (18.00 horas), será el turno de ‘Arquicine’, una sección en colaboración con la delegación en Palencia del Colegio de Arquitectos de León que reúne tres obras de breve duración que firman Roberto Pintre, Leonor Martín y León Siminiani. Estos trabajos proponen una mirada diferente a esos escenarios físicos y conceptuales que la arquitectura brinda como escenario el cine. Por otro lado, el jueves 5 se podrán ver cuatro cintas documentales y animación que se aproximan al arte desde diferentes perspectivas. Será a las 18.00 horas con ‘Arte en el Museo de Palencia’.

Sesiones de tarde

Bajo el título ‘Tardes de cine’ y en el Cine Ortega de la capital, la 35ª edición de la Muestra propone un variado conjunto de proyecciones cinematográficas. Las actividades de esta sección arrancarán el lunes 2 de marzo (17.00 horas) con el pase —en le marco de la sección ‘Invisibles’— de ‘Sorda’, un filme de la cineasta, dramaturga y socióloga Eva Libertad programado para los usuarios de los Centros de Acción Social. Un día más tarde, será el turno para una historia con acento local. El realizador Francisco José Sánchez estrena el documental ‘Los del Superstar. El reencuentro 50 años después’. Sánchez, director de varias producciones y responsable del taller de cine y televisión del Centro Penitenciario La Moraleja hasta 2024, reúne cincuenta años después a los alumnos de 6º de bachiller del curso 1975/76 del instituto Alonso Berruguete de Palencia, quienes rememoran lo que supuso para ellos participar entonces en la adaptación de la ópera rock Jesucristo Superstar, una obra gestionada, dirigida e interpretada por los propios alumnos.

El miércoles 4 de marzo será el turno para ‘Panorama mexicano’, una retrospectiva que presentará al público palentino una selección de seis trabajos realizados en los últimos años por estudiantes del Centro de Estudios Cinematográficos de Guadalajara (México) y presentados el Festival de Cortometrajes Universitarios (FCU).

Las sesiones de tarde se completan con las dos actividades enmarcadas en el ciclo ‘Invisibles’. El jueves 5 de marzo (17 horas) y en colaboración con el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia, el Cine Ortega acogerá el pase de tres cortometrajes que tienen como temática común la salud mental. Finalmente, y como colofón, el viernes 6 y con el apoyo de la Fundación Personas, los espectadores disfrutarán de los audiovisuales ‘Un corazón que late como el tuyo’ y ‘Roadmovie: supergira Miguel Inadaptado / Proyecto Mirar’, así como del cortometraje ‘Diferentes’.

Actividades paralelas

Música en directo, proyecciones para jóvenes, un encuentro intergeneracional y la visita a La Moraleja completan la programación del festival. Gracias a la colaboración del Festival Palencia Sonora –con el que se convoca de nuevo el Premio Javier Santos a la Mejor Banda Sonora (1.000 euros y estatuilla)- el bar Universonoro será el escenario el jueves 26 de febrero (20:30 horas) de una innovadora propuesta. Se trata de la proyección de ‘El gabinete del doctor Caligari’, un filme Robert Wiene, acompañado de la música compuesta e interpretada en directo por Dj Dimito (nombre artístico del artista elDimitry en su faceta musical).

Por su parte, el Teatro Principal acogerá el miércoles 4 de marzo (18.30 horas) el concierto ‘Música de cine. Compañías inesperadas’. Los intérpretes de la Banda de Enseñanzas Elementales del Conservatorio Profesional de Música de Palencia y la Beebrass Ensemble son los invitados en esta ocasión para subirse al escenario del Teatro Principal con nuevas compañías inesperadas, la de María Alba y César Tejero. Ya el martes 3 de marzo, a las 17.00 horas, la residencia San Telmo acogerá un encuentro intergeneracional entre los usuarios del centro y los jóvenes participantes en el certamen ‘90 segundos de cine’, que conversarán sobre filmes y experiencias vitales en un diálogo impulsado por FreeMag y Gaceta de Castilla y León.

Al público joven se dirige, por su parte, la actividad ‘Cine y Juventud’. Alumnos de Bachillerato serán, en este caso, los invitados a disfrutar de una sesión que incluye cuatro cortometrajes y que tendrá lugar el miércoles 4 de marzo en el Cine Ortega a partir de las 10:30 horas. El 6 de marzo y con la colaboración de la Fundación Personas, la sede UPP (CEIP Buenos Aires) acogerá la presentación de ‘La Dragoneta Inclusiva’, un proyecto expositivo que, partiendo de los 109 remos tuneados por cada uno de los creadores del proyecto MIRAR4.0, propone una escultura colectiva. Ya, por último, el festival volverá a cruzar las rejas del Centro Penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, para encontrarse con los internos en un espacio que les brinda la oportunidad de conocer a los cineastas e intérpretes que cada año visitan el certamen. Será el sábado 28 de febrero.

Extensión MCIP: la Muestra viaja al medio rural

Fiel a su espíritu que le caracteriza, la Muestra vuelve a expandir su actividad por la provincia con iniciativas en Guardo, Villamuriel de Cerrato, Paredes de Nava, Dueñas y Husillos. Al público escolar se dirige el concurso ‘Cine y Escuela’, que llenará las salas de Guardo, Paredes de Nava y Dueñas entre los días 2 y 4 de marzo. A estas localidades, y también a Husillos, recalarán los cortometrajes ganadores del Concurso Nacional de Cortometrajes. Asimismo, el Auditorio Municipal de Dueñas será protagonista el sábado 21 de marzo (20.00 horas) de la actividad ‘Un pasado de cine’, en la que los usuarios y usuarias del Hogar podrán volver a ver un largo que se visionó en su día en el cine Calzada. Esta extensión por la provincia se completará, el lunes 9 (10.30 horas), con un pase especial en el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel, donde desembarcará una selección de los trabajos presentados a la décima edición del certamen ’90 segundos de cine’. El pase de la película ‘Sorda’ para usuarios de los CEAS de la provincia en Paredes de Nava el lunes 2 de marzo (17.00 horas) y la proyección de los trabajos a concurso del certamen ‘Microsaberes’ (con el apoyo de FUNDOS) también en Paredes (día 6, 20.00 horas), completan una programación concebida para las gentes del medio rural con el propósito de convertir el séptimo arte en un elemento vertebrador de la cultura palentina.

La Muestra de Cine Internacional de Palencia está organizada por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, a través de su Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, la Diputación de Palencia, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura (ICAA), así como con el patrocinio privado de Toyota Palencia, Valle de San Juan y Bodega Remigio Salas.

Prestan, además, su apoyo de más de una veintena de entidades y organizaciones públicas y privadas, como la Biblioteca Pública de Palencia, AMGU, los ayuntamientos de Paredes de Nava, Dueñas, Husillos y Villamuriel de Cerrato, la Universidad de Valladolid, el Centro Buendía, el campus de La Yutera, Cine Ortega, el Festival Palencia Sonora, FUNDOS y Canal Saber, FreeMag y Gaceta de Castilla y León, el Colegio de Arquitectos de León (COAL) y FUNCOAL, el Centro Asistencial San Juan de Dios y el Cine Club Calle Mayor.