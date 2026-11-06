El Gobierno archiva definitivamente dos parques eólicos en El Bierzo y La Cabrera por su impacto ambiental

El Gobierno archiva definitivamente dos parques eólicos de 51 megavatios en El Bierzo y La Cabrera por su impacto ambiental.

El ejecutivo pone fin así a la tramitación administrativa, aceptando la renuncia de Ekain Renovables a los parques Bierzo Wind I y Bierzo Wind II, cuya ejecución había recibido una declaración de impacto ambiental desfavorable.

Los proyectos contemplaban la instalación de ocho aerogeneradores en los municipios leoneses de Encinedo y Benuza, además de las infraestructuras necesarias para transportar la electricidad generada hasta la subestación de Quereño, en Puente de Domingo Flórez, con instalaciones que también afectaban al municipio orensano de Rubiá.

El mayor de los parques, Bierzo Wind I, tenía una potencia prevista de 42 megavatios, distribuidos entre seis aerogeneradores. El segundo, Bierzo Wind II, contemplaba otros dos molinos y nueve megavatios de potencia. Ambos proyectos se tramitaban conjuntamente desde enero de 2025 y compartían parte de sus instalaciones de evacuación.

Uno de los principales obstáculos para los proyectos era su emplazamiento en un entorno de elevado valor ecológico, entre los Montes Aquilanos y la Sierra de la Cabrera.

Los estudios ambientales constataron la presencia de numerosas especies sensibles a este tipo de instalaciones, entre ellas el águila real, el aguilucho cenizo, la perdiz pardilla, el buitre leonado y diferentes especies de murciélagos. Además, la zona forma parte del área de distribución del oso pardo.