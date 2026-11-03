Casi 2.000 regantes del Órbigo votarán la prohibición del riego por inundación

La Comunidad de Regantes Presa de la Tierra, en el Órbigo leonés, someterá a votación la prohibición expresa del riego a manta en toda su zona regable. La propuesta afecta a una comunidad integrada por cerca de 2.000 agricultores y unas 1.350 hectáreas y se refiere a la práctica conocida también como riego por inundación.

La reunión tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre en la Biblioteca Municipal de Benavides de Órbigo, a las 11:30 de la mañana. Entre los asuntos incluidos en el orden del día figura la ratificación de dos acuerdos adoptados previamente por la Junta de Gobierno: la prohibición del riego a manta en toda la comunidad y el establecimiento de un precio mínimo por consumo de energía para el riego.

La decisión llega después de la modernización de los regadíos de Presa de la Tierra, una actuación que ha supuesto una inversión de 14,75 millones de euros y que beneficia a unos 1.970 regantes de los municipios de Benavides de Órbigo, Hospital de Órbigo, Santa Marina del Rey, Villarejo de Órbigo y Villares de Órbigo.

El proyecto, impulsado por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias ha permitido sustituir la antigua red de acequias por un sistema de tuberías enterradas y riego a presión, incorporando instalaciones de telecontrol para mejorar la gestión del agua y reducir las pérdidas durante su distribución.