La fórmula del alcalde de León: que el PSOE se abstenga si no gana para permitir gobiernos en solitario del PP sin Vox

Antes de que Vox entre en un gobierno autonómico, que el PSOE se abstenga para permitir un gobierno del PP en solitario.

Esta fórmula, reiterada casi una década atrás y ante la que se opuso el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es ahora defendida de nuevo por el alcalde de León, José Antonio Diez.

Tras los malos resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones autonómicas extremeñas, que para Diez podrían prever nuevos batacazos electorales, el regidor de la capital leonesa llama a tomar medidas en el partido cuanto antes, de la siguiente manera.

«Antes de evitar un gobierno de Vox o unas nuevas elecciones, valoraría una abstención, ya era favorable antes pero creo que no es la línea que quiere seguir la dirección del PSOE, pero lo que demuestra en los últimos tiempos es que no está muy acertada», aseguró Diez a Onda Cero León.

Asegurando que salvo en 2019, con la victoria de Luis Tudanca, los resultados del PSOE en Castilla y León nunca han sido buenos, José Antonio Diez no cree que serán tan malos como los cosechados en Extremadura. Eso sí, llama a poner en práctica una fórmula que en su día defendieron los partidarios de Susana Diaz, entre los que se encontraba el alcalde de León: dejar gobernar al PP con una abstención que evite la entrada de Vox en los gobiernos. José Antonio Diez. Además, llama a tomar medidas ya.

«Yo no hablo de una convocatoria de elecciones anticipadas, pero hace tiempo que el PSOE debió enfrentarse a un comité extraordinario federal en la que renovar liderazgos. La situación es muy complicada y en Castilla y León puede que se marque un punto de inflexión, el estar atrincherado no tiene ningún sentido», señaló el alcalde socialista.

El PSOE afronta una serie de comicios autonómicos, entre los que se incluyen los de Aragón y Castilla y León, con la idea de que el desgaste de la marca, como asegura el alcalde, no pese demasiado.