León contará a finales de 2027 con un nuevo Centro de Formación en Construcción

Con la vista puesta en formar a futuros trabajadores sin necesidad de que tengan que irse fuera, en aproximadamente dos años León capital contará con un nuevo Centro de Formación de la Construcción, que estará ubicado en una parcela libre del Área 17, al final de la calle Cronista Luis Pastrana, cerca de Espacio León.

Este viernes ha sido el día elegido para anunciar la futura construcción del centro, que replicará los ya existentes en Burgos y Valladolid. Allí se darán cursos específicos sobre las distintas ramas del mundo de la construcción, con más de 10.000 metros cuadrados de instalaciones. Un anhelo de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León que ahora comienza a materializarse.

Y es que el mundo de la construcción, que vive un nuevo renacer dejando atrás la crisis del ladrillo, echa de menos contar con profesionales formados en oficios que siguen siendo más que necesarios, como carretilleros, encofradores o profesionales de la tabiquería seca. La Junta apoya la iniciativa con 400.000 euros para un presupuesto que se acercará presumiblemente a los tres millones.

La Fundación Laboral de la Construcción aspira a poder comenzar las obras el próximo verano, confiando en que culminen año y medio después. El Ayuntamiento de León cede la parcela para este uso y aplaude la idea, como expresaba el alcalde José Antonio Diez.

El centro contará con 600 metros cuadrados de zona calefactable, con tres aulas de 75 metros, archivos y almacén, con una zona exterior cubierta para talleres que alcanzará los 900 metros cuadrados. Será sostenible, eficiente energéticamente y pretende ser referencia futura y polo de atracción para estudiantes tanto leoneses como del exterior.