Provincia

Un vecino de Rodillazo inicia una lucha legal para que el camino a Correcillas vuelva a ser público

El camino se cerró tras la compra del mismo por un particular en 2008

Nacho Barrio

León |

Un vecino de Rodillazo inicia una lucha legal para que el camino que une la localidad con Correcillas vuelva a ser público
Un vecino de Rodillazo inicia una lucha legal para que el camino que une la localidad con Correcillas vuelva a ser público | Google

¿De quién es un camino? Esta es la cuestión que deberá dirimir un juzgado de León después de la denuncia interpuesta por un vecino de Rodillazo.

Para entender la cuestión, toca remontarse hasta el año 2008. Un particular compró entonces la propiedad conocida como Valle del Marqués en Rodillazo, pedanía perteneciente a Cármenes, poniendo fin así al uso libre y tradicional de dicho paraje.

El cambio de titularidad llevó al cierre del antiquísimo y tradicional camino entre Rodillazo y Correcillas, vía histórica de comunicación entre ambos pueblos.

En los diecisiete años transcurridos desde dicho cierre ninguna administración ha decidido emprender acciones legales para recuperar el camino, cuya titularidad pública viene avalada por decenas de pruebas que se remontan, al menos, al siglo XVIII.

Este vecino, asumiendo el coste, emprende esta lucha legal entendiendo que el caso es «particularmente grave» en una tierra «desprovista de latifundios y donde siempre ha imperado el respeto estricto a la propiedad privada y a la propiedad comunal».

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer