Adif liquida la vuelta de Feve a León capital: inicia el estudio para poner buses eléctricos y tapar la vía

La idea de Adif es clara:el tren de Feve no volverá a la Estación de Matallana. Quién sabe si lo hará en un futuro, pero lo que está claro es que no será esta legislatura.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha enviado un comunicado a los medios para anunciar que, tras la reunión mantenida en la Diputación de León con los alcaldes de la traza ferroviaria, inicia el estudio para cambiar el tren de Feve por autobuses eléctricos que unan la Estación de Matallana, en Padre Isla, con el apeadero de La Asunción. Para ello, se ha contratado e iniciado la redacción del estudio para diseñar una solución de movilidad sostenible, como lo definen desde Adif.

El estudio contempla la adecuación de la actual plataforma tranviaria, con una longitud total de 2,3 kilómetros, para permitir la circulación de autobuses eléctricos que podrían conectar, a su vez, con la estación de alta velocidad. El proyecto contempla tres paradas intermedias, configurando el siguiente recorrido: La Asunción-Universidad, Hospitales, Ventas-San Mamés, Parque San Mamés y León-Matallana.

La utilización de la traza tranviaria requiere taparla para que puedan discurrir los autobuses. Aseguran que no se levantarán las vías, que quedarán protegidas por el firme.

Entre los trabajos que se contemplan para esta actuación destacan la adecuación del drenaje existente, el tratamiento y semaforización de los cruces a nivel con las calles de la trama urbana y la compatibilidad de andenes y marquesinas en las paradas previstas, así como una serie de pasos peatonales, debidamente señalizados, para permeabilizar la traza.

Como se recordará, el Gobierno de España ha invertido una buena suma de millones en una integración ferroviaria que, ahora, no se utilizaría como fue concebida.