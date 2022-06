El PP denuncia el injustificable retraso de las obras de los Parques de Bomberos

El PP denuncia la paralización de las obras de los parques de bomberos de Celada de la Vega y Cistierna

El portavoz popular, Francisco Castañón, exige la convocatoria urgente de una reunión de la Junta de Portavoces para que el equipo de gobierno de la Diputación explique la situación real de los parques y las soluciones tras desistir las constructoras de continuar las obras, que ya acumulan un retraso superior a los tres meses

Castañón remarca que pedirán responsabilidades al equipo de gobierno por este injustificable retraso que achaca a que su nula capacidad de gestión.

Asegura que en estos tres años no han finalizado las obras de ningún parque, no han iniciado las pruebas del proceso de selección del personal y no se ha adjudicado todavía el equipamiento de las instalaciones.