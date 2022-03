La UPL pide el arreglo de la carretera CL-626 en Villablino

La CL-626 en Villablino, se ha deteriorado hasta el límite de tener grandes baches y desconchones que dificultan la circulación viaria en esa zona, sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones climatológicas aconsejarían un firme adecuado para la circulación. El vicesecretario general de la formación leonesista, Eduardo López Sendino explica que sí se han realizado parcheos de la carretera, pero de modo indiscriminado y soltando exclusivamente la piedra con el compuesto bituminoso sin compactación, con lo que se produce posteriormente un deterioro mayor de la propia carretera.

Desde la UPL afirman que la citada vía con un tránsito muy importante tiene también graves problemas de seguridad por falta de biondas que impidan la posibilidad de despeñamiento de vehículos, como ya ha sucedido lamentablemente. Señalan que, dado que el consejero de Fomento es tan dado a las fotos como en días anteriores en la presa del Bernesga por la inversión allí efectuada, debería también ir a hacerse la foto a este tramo de carretera autonómica pero no con el coche oficial para así comprobar in situ el grado de deterioro que precisamente no avala las manifestaciones huecas de intentar impedir la despoblación en el medio rural.