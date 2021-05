La plataforma para la defensa de la sanidad pública exige la reapertura de los consultorios

La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León se ha concentrado ante la gerencia de salud para exigir a la Junta la reapertura de los consultorios, la vuelta a las consultas presenciales, un compromiso claro con la atención primaria, el aumento de plantillas y las convocatorias de los Consejos de salud.

Además, quiere mostrar su disconformidad con el proceso de desmantelamiento de la unidad del dolor de León y su clara privatización.

Exigen que se ponga fin al proceso privatizador de la Sanidad Pública que se está dando a todos los niveles.

Critica que no se ve personal ni medios, no se ha mejorado nada para reabrir los consultorios, No puedes ser que se tengan todavía las mismas herramientas que hace años.