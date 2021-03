ASAJA exige que no se establezca la rotación obligatoria de cultivos para el maíz

ASAJA exige al Ministerio de Agricultura que cualquier normativa que no deje cultivar un 75% de las tierras de maíz no resultaría rentable. El Ministerio ha lanzado una propuesta para el fomento de la rotación de cultivos pro el que ningún cultivo puede representar un 50% de una explotación, si no se cumple se podrían dejar de recibir ayudas en un 25 a 30%. El maíz es el cultivo de mayor rentabilidad actualmente para el agricultor, por ello piden que no sea obligatoria la rotación con otros.

ASAJA recuerda al ministerio de Agricultura que la provincia de León tiene 130.000 hectáreas de tierra arable en regadío, de las cuales el maíz ocupa ya el 57%. Después de cuarenta años cultivando maíz en la provincia, los rendimientos son, cada año, mayores y no se ha detectado cansancio del terreno ni aparición de plagas o enfermedades relevantes que hagan necesaria esa medida rotatoria.

El secretario de ASAJA, José Antonio Turrado considera que reducir la superficie de maíz conllevaría, destinarla a otros cultivos menos rentables, a generar excedentes en otras producciones que no absorbería el mercado.