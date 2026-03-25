La Agencia Espacial Europea elige a León como principal punto de encuentro ciudadano en España para ver el eclipse de agosto

León se convertirá en el principal punto de encuentro ciudadano en España para seguir el eclipse solar del próximo 12 de agosto, después de que la Agencia Espacial Europea (ESA) haya elegido la ciudad como sede de este evento científico de alcance nacional e internacional. Así lo han anunciado la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez.

La rectora destacó que la elección supone una “oportunidad única” para proyectar León como referente en ciencia, divulgación y participación ciudadana. El evento permitirá que miles de personas puedan observar el eclipse “de la mano de la ciencia”, en una iniciativa impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento, la Universidad de León y la ESA.

Según explicó, el proyecto comenzó a gestarse el pasado mes de octubre, cuando la agencia europea mostró su interés por la ciudad. Desde entonces, ambas instituciones han trabajado de forma coordinada para materializar un evento que combinará observación astronómica, actividades educativas y divulgación científica.

La programación incluirá ponencias de expertos, incluidos científicos vinculados a misiones espaciales; talleres divulgativos para todos los públicos y actividades familiares organizadas por personal docente e investigador.

Además, la universidad implicará a distintas áreas, como la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial y su grado en Ingeniería Aeroespacial, así como la Unidad de Cultura Científica.

González subrayó que el objetivo es acercar el fenómeno a la ciudadanía desde el conocimiento científico: “No será solo un día para mirar al cielo, sino para inspirar, despertar vocaciones y demostrar que León puede estar en el centro de los grandes acontecimientos científicos”.

El evento tendrá carácter abierto y divulgativo, con materiales específicos como gafas de observación que se distribuirán entre los asistentes.

Por su parte, el alcalde José Antonio Diez confirmó que el Palacio de Exposiciones de León y su entorno será el espacio principal para la celebración. Este recinto permitirá combinar zonas interiores para talleres y actividades y amplias áreas exteriores para la observación directa del eclipse.

El regidor defendió la elección por su accesibilidad, capacidad y ubicación céntrica, lo que facilitará la asistencia masiva de público.

El alcalde también destacó el impacto económico y turístico del evento. León prevé una ocupación hotelera cercana al 100% durante esas fechas, impulsada por la llegada de visitantes y especialistas internacionales.

Entre ellos, se espera la participación de expertos procedentes de observatorios de todo el mundo, incluido el de Nagoya (Japón), así como colaboraciones con otras universidades extranjeras.

Además, el evento permitirá seguir el eclipse tanto en directo como a través de conexiones con observatorios internacionales.