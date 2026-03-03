El Gobierno llega tarde a los fondos europeos y deja en el aire la construcción del Centro de Refugiados de Villablino

El Gobierno de España no llegará a tiempo en Villablino. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha decidido cancelar la construcción del Centro de Acogida y Protección Internacional que estaba previsto en la capital lacianiega.

El proyecto, anunciado en 2023 y valorado en torno a 15 millones de euros, no llegará a ejecutarse al no poder cumplir los plazos exigidos por los fondos europeos Next Generation.

Según ha podido saber Onda Cero León, la anulación responde a la imposibilidad de ejecutar la obra antes del 30 de junio de 2026, fecha límite marcada por la Unión Europea para la justificación de estos fondos. A día de hoy, las obras ni siquiera habían sido licitadas, lo que hacía inviable completar el proyecto dentro del calendario establecido.

El centro estaba previsto en la antigua parcela del Parador y contemplaba una edificación de aproximadamente 8.000 metros cuadrados con capacidad para 200 personas.

La cancelación supone un nuevo revés para este emplazamiento, donde ya han fracasado otras iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo central. En el conjunto del país, el Gobierno proyectaba la construcción de una veintena de centros similares. Sin embargo, la planificación no ha avanzado al mismo ritmo en todos los territorios.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, lamentó en los micrófonos de Onda Bierzo la falta de agilidad administrativa durante la tramitación del proyecto y recordó que el Ayuntamiento había cumplido con su parte. “En eso tenemos que ser claros. Se lo hemos trasladado al ministerio durante todo este tiempo que llevamos trabajando conjuntamente con ellos: teníamos unos plazos marcados, hay que ser más ágiles y no nos puede comer la burocracia, especialmente cuando hablamos de personas. El trabajo que tenía que hacer el Ayuntamiento está hecho desde hace mucho tiempo y tenemos que ser insistentes para que se saque adelante cuanto antes mejor”, señaló.

Mientras en Villablino el proyecto queda definitivamente descartado, en Castilla y León sí continúa adelante el centro que se construye en Soria, con una inversión cercana a los 13 millones de euros.