Aena anunció hace quince años un nuevo vial para el Aeropuerto de León que nunca llegó a construirse

Hace ahora quince años, concretamente en marzo de 2011, Aena anunciaba un nuevo acceso por carretera al Aeropuerto de León.

El entonces presidente de Aena, Juan Lema, y la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, firmaban un convenio para construir un vial de 1.624 metros que conectaría directamente el aeropuerto con el entorno de Trobajo, evitando el paso por el núcleo urbano de La Virgen del Camino.

Aquel proyecto contemplaba una inversión de más de tres millones de euros por parte de Aena y preveía una carretera de dos carriles, con arcenes, desde la glorieta del Camino de Santiago, junto a Piva, hasta la terminal aeroportuaria. Según la nota de prensa difundida entonces, la actuación supondría “una notable mejora para usuarios y pasajeros” que en aquel momento seguían accediendo al aeropuerto atravesando La Virgen del Camino.

Sin embargo, quince años después, de aquel vial no hay rastro. El único acceso al aeropuerto sigue siendo el mismo y el proyecto quedó enterrado pese al convenio firmado y al anuncio oficial.

La cuestión vuelve ahora a primera línea después de que la Diputación de León haya recuperado la idea de un nuevo acceso al aeropuerto leonés que, eso sí, discurriría por otro camino.

Una propuesta que reabre el debate sobre las históricas promesas incumplidas alrededor del Aeropuerto de León y sobre un proyecto que ya fue presentado hace década y media como una actuación prácticamente encaminada, pero que nunca llegó a ejecutarse.