La Diputación tendrá que volver a llevar al pleno el Plan de Cooperación para aprobar correcciones, lo que supondrá nuevos retrasos

El Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027 de la Diputación de León, aprobado inicialmente en la sesión del mes de marzo, tendrá que volver al pleno provincial ya que es necesario corregir las bases y adaptar las cifras a la realidad contable de la institución.

Según ha podido saber Onda Cero León, la Diputación tendría que acometer una modificación de crédito vinculada al propio plan, ya que los números contemplados inicialmente no se ajustan a la disponibilidad presupuestaria real. Esta situación dejaría, por el momento, el desarrollo administrativo del programa 'en el aire' hasta que se produzca una nueva aprobación plenaria, retrasando la puesta en marcha de las inversiones por parte de los pueblos leoneses. En el mes de marzo, el presidente provincial, Gerardo Álvarez Courel, presentaba junto al diputado de Cooperación, Valentín Martínez, este paquete.

Este plan bianual contemplaba inversiones para abastecimiento de agua, alumbrado, pavimentación, equipamientos municipales, eliminación de amianto o mejora de edificios públicos, con cantidades que oscilan entre los 200.000 y los 572.000 euros por municipio en función de la población. Ese carácter inversor lo destacaba Valentín Martínez en el mes de marzo, apuntando a que nada tenía que ver con los planes «de tiempos de Isabel Carrasco».

De esta forma, la ejecución efectiva del Plan de Cooperación no arrancaría hasta bien entrado el mes de junio, lo que supondría un nuevo retraso para unos ayuntamientos que esperaban comenzar cuanto antes.

La aprobación inicial del programa salió adelante por unanimidad en el pleno ordinario celebrado el pasado 25 de marzo y estaba considerada como una de las principales herramientas inversoras de la institución provincial para el medio rural leonés.