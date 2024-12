En Valdepeñas la oposición se une para conseguir un reglamento que regule los plenos municipales

La iniciativa ha partido de Unidas por Valdepeñas con una moción que también ha sido respaldada por el concejal no adscrito, Vox y el Partido Popular. Mientras el equipo de Gobierno socialista ha votado en contra.

De esta forma, la oposición consigue gracias a la suma de sus votos una comisión específica, en la que sus componentes participen sin remuneración económica, donde todos los partidos consensuen un reglamento orgánico municipal que regule, de forma clara, el desarrollo de los plenos.

Con la elaboración de este documento quieren acabar con decisiones que puedan ser arbitrarias, sobre qué pueden decir en sus intervenciones o cuándo es pertinente expulsar a un concejal.

SOBRE EL PLAN DE RENATURALIZACIÓN URBANA

En el orden del día también la dación de cuenta del Plan de Renaturalización Urbana de Valdepeñas.

Coincidencia de todos los grupos políticos con representación municipal en la necesidad de aumentar el arbolado y mejorar las zonas verdes para hacer de Valdepeñas una ciudad más confortable para vivir. Aunque los discursos de los portavoces han reflejado sus ideologías políticas y sus inquietudes. Cándido Simarro, concejal no adscrito: "Todo está hecho, a mí me parece, que sin mucha cabeza y sin mucha adaptación de la ciudad a la naturaleza, que es lo que se requiere. No adaptar la naturaleza a la ciudad."

Unidas por Valdepeñas espera ahora la materialización de estas medidas con presupuesto y personal, además de su aplicación transversal a otras áreas como Urbanismo. "Esperamos que en los próximos presupuestos aparezcan estas partidas, ya que sin ellas el proyecto se queda cojo. Aún en el caso que se está planteando llevarlo a cabo con fondos europeos, la partida complementaria ya debería estar prevista para no perder el tiempo luego. Por otra parte, detectamos una falta de personal", ha señalado David Casado.

Vox quiere plazas que no sean "secarrales", pero cree que este plan tiene una carga ideológica "brutal", vinculada a la Agenda 2030 y el medioambientalismo y son contrarios a pagar por el diagnóstico y asesoramiento de terceros, como la Fundación FIRE, ha dicho la portavoz Lola Gómez. "Lo dicho, nos va a costar el dinero a los valdepeñeros. Plantar árboles sí, pero no a costa de lo que diga Europa para seguir saqueando nuestros bolsillos. Y una pregunta, ese plan inicial nos ha costado 17 000 €, ¿han calculado cuánto nos va a costar lo que queda por hacer?", ha preguntado Gómez.

El Partido Popular da la bienvenida a la iniciativa, aunque considera que esta situación es reflejo de una mala política del Ejecutivo socialista, ha afirmado Cándida Tercero. "Si esto se hubiera mirado desde el principio, que llevan ustedes, recordemos veintiún años, pues todo esto, este informe, seguramente hubiera cambiado", ha argumentado Tercero.