El precio de la uva en la DO Valdepeñas vuelve a centrar el interés al inicio de una vendimia que será más corta

Todavía no se ha generalizado la vendimia en la DO Valdepeñas, aunque desde hace unos días se ha comenzado con la recogida de las variedades tempranas y todo se desarrolla, por ahora, con normalidad.

La tranquilidad es la tónica predominante en este inicio de campaña, la segunda sin Asociación Interprofesional, que en términos de producción estará condicionada por las condiciones meteorológicas que han sufrido las vides. Olas de calor, temperaturas elevadas sostenidas en el tiempo y escasez de precipitaciones apuntan a una merma de la cosecha entre el 15 y el 30%.

Datos facilitados, en una entrevista concedida a Onda Cero, por Elena Escobar, directora general de Alimentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Escobar como representante de la Consejería de Agricultura, que en la actualidad gestiona la Denominación de Origen Valdepeñas, ha asegurado que garantizarán el cumplimento del pliego de condiciones.

Sobre los precios de la uva ha recordado que la Administración regional no puede intervenir, pero sí hacer un férreo control del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Ha pedido a los viticultores que exijan contratos firmados antes de entregar sus cosechas y, en cuanto a las informaciones que apuntan a que algunas bodegas estarían planteando comprar uva de la zona de producción fuera del amparo de la DO para pagar menos por la materia prima, la directora general de Alimentación ha sido clara. Si los agricultores han cultivado en el marco de la Denominación de Origen deben recibir un precio acorde.

La directora general de Alimentación ha recordado a los elaboradores que un sector no puede sostenerse si no existe rentabilidad para todas las partes, si los productores no están contentos será difícil que la DO Valdepeñas mantenga su lugar como una de las más consolidadas y con mejores resultados económicos.

Si bien ahora mismo la prioridad es la campaña de vendimia, Elena Escobar ha animado a bodegas y agricultores a "empezar de cero" y volver a sumar fuerzas para representar los intereses de los vinos acogidos a esta marca de calidad.