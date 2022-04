Ya piensan en el próximo encuentro

Viña Albali Valdepeñas no pudo con Industrias Santa Coloma, pero no se detienen a pensar en el pasado

Lolo, jugador del Viña Albali, asegura que del pasado se aprende, pero la vista del equipo está puesta en la recta final de campeonato. Todos se juegan algo, ha dicho, y no se pueden detener a pensar en cosas que no tienen solución, no se permiten perder la concentración.