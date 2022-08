Vendimia en la D.O. Valdepeñas

Elena Escobar, directora general de Alimentos de Castilla La Mancha, aboga por precios justos para el agricultor porque "todos tenemos que vivir"

Escobar confía en que, a pesar de no haber Interprofesional, la comunicación entre productores y comercializadores sea fluida y que se paguen precios justos. Ha señalado que estarán especialmente vigilantes de que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria y confía en que, después de la campaña de vendimia, no se tarde en tener un nuevo órgano de dirección de la D.O. Valdepeñas.