Vuelve el Camino de Santiago en Familia con la Diputación de Toledo

En esta cuarta edición, las familias participantes recorrerán el Camino Portugués entre los días 31 de agosto y 5 de septiembre de 2026, en un programa de seis días y cinco noches que combinará deporte, turismo cultural y ocio en familia.

Durante el recorrido, los participantes se alojarán en dos complejos hoteleros: las dos primeras noches en A Guarda y las tres restantes en Padrón. El programa cuenta con 50 plazas dirigidas a adultos y niños a partir de 10 años, con un precio de 80 euros por participante.

La inscripción incluye el desplazamiento en autobús hasta el lugar de inicio del programa y los traslados durante las etapas, el alojamiento, la manutención en régimen de media pensión con dos comidas, seguro de accidentes, la participación en todas las actividades previstas y el acompañamiento de monitores durante toda la estancia.

El proceso de adjudicación de plazas se realizará mediante un sistema de baremación que tendrá en cuenta criterios como la ubicación geográfica, el nivel de renta familiar, la condición de familia numerosa o familia numerosa especial, la participación por primera vez en un programa del Área de Bienestar Social, Familia y Juventud y, en caso de empate, el orden de presentación de las solicitudes.

El diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, anima a las familias de la provincia a participar en este programa “el Camino de Santiago es mucho más que una ruta, es una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, compartir experiencias inolvidables y transmitir valores como el esfuerzo, la convivencia y la superación.

Desde la Diputación seguimos apostando por programas que favorecen el bienestar de las familias y crean recuerdos que permanecen para toda la vida”.

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 27 de julio y permanecerá abierto hasta el 14 de agosto de 2026, y se puede solicitar en el registro de la Diputación o a través de la Sede Electrónica.