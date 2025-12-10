Velázquez reclama el papel de Toledo como referente en seminarios temáticos

Se trata de la presentación de la propuesta ante la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea del Ministerio de Cultura, tal y como se desprende de la convocatoria oficial, consultada por Europa Press.

Durante la inauguración del Seminario Orígenes de Europa, Velázquez ha señalado que la capital es el lugar idóneo para "ofrecer respuestas a los importantísimos retos por los que atraviesa Europa en estos momentos", que tienen que ver con la cultura.

"Toledo puede ser un buen punto de partida para encontrar respuestas", ha aseverado el alcalde, ante retos como "la inmigración y las consecuencias sociales que existen en cada una de las ciudades, la sostenibilidad de los servicios públicos o la competitividad económica en un mundo globalizado".

Se suman, ha mencionado Velázquez, "las amenazas económicas de países asiáticos donde hay regulaciones mucho más laxas que en Europa, la situación de Estados Unidos o los conflictos armados en las puertas de Europa y la defensa".

Citas como esta, según Velázquez, resultan "imprescindibles para tratar de buscar respuestas", pues Toledo "ya fue centro del intercambio de conocimientos que dio origen a la Europa que hoy conocemos". "¿Por qué no vamos a hacerlo hoy en estos momentos de cambio, en estos momentos de conflicto, en estos momentos que nos exigen y nos requieren una reflexión importante?", se ha preguntado.

En esta línea, ha recordado que "dentro de pocos meses" se celebrará "después de muchos años" un encuentro del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).

COLABORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN

De su lado, el diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas, ha señalado que este seminario refuerza "ese papel de Toledo en el camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura del año 2031", un objetivo que la Diputación comparte con el Ayuntamiento de Toledo y que exige "un trabajo constante de colaboración institucional y una programación cultural de primer nivel".

Este seminario "contribuye precisamente a ese diálogo sereno y riguroso sobre qué ha sido Europa, qué es hoy y qué será Europa en el futuro", ha destacado Arribas.

Por su lado, el presidente de la Federación Española de Asociaciones para la Unesco, Alberto Guerrero, ha señalado que el fin principal de este seminario es "conocer, proteger, difundir y salvaguardar el patrimonio cultural español comprendido entre finales del Imperio Romano de Occidente y el comienzo de la Edad Media".

Entre las temáticas a abordar destacan "la configuración de la identidad europea y su relación con la historia y el patrimonio común, el papel de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, el paisaje histórico como identidad europea y el patrimonio como motor de desarrollo de las localidades".