Última batalla de órganos de primavera dedicada al Corpus de Toledo

Los prestigiosos organistas Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Carlo Maria Barile, Rui Soares y Juan José Montero, además de las improvisaciones, desarrollarán un programa que incluye obras de Joan Sebastian Bach, Cabanilles, Antonio Soler y Aguilera de Heredia.

Ejecutarán estas piezas en el gran órgano del Emperador que corona la puerta de los Leones, los de Berdalonga y Echevarría situados en el Coro, el órgano del Sagrario, un clave, los tres realejos, pequeños órganos que se usaban en la procesión del Corpus toledano y como novedad este año, en la Lira del cielo.

La Lira del cielo o Lira Celi es un instrumento de teclado que produce un sonido de cuerda frotada especialmente suave y celestial, fue construida en 1625 por el fraile Raymundo Truchado y adquirida por la Catedral de Toledo en 1628, donde permaneció en uso hasta 1803. Su diseño tiene antecedentes en ideas de Leonardo da Vinci y en el Geigenwerk (“viola organista”) desarrollado en el siglo XVI por Hans Hayden. El instrumento original se conserva hoy en el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, el polaco Sławomir Zubrzycki ha realizado

una copia exacta del ejemplar histórico que ha permitido recuperar el sonido de la lira en Toledo.

A las 19 h, una hora antes del concierto, en la Sala Capitular de Verano de la Catedral tendrá lugar una sesión de Hablamos del concierto a cargo de Juan Ignacio de Mesa, patrono de la Real Fundación de Toledo y gran conocedor de la fiesta del Corpus. Esta actividad didáctica pretende facilitar un mayor conocimiento del programa musical que se ofrecerá a continuación, para lograr un pleno disfrute del concierto. La entrada del concierto incluye el acceso gratuito a esta charla hasta completar el aforo.

Las entradas para la Batalla pueden adquirirse en la web www.musicagreco.com, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y los días de concierto desde las 19 h. en la taquilla habilitada en la Sala Capitular de Verano de la Catedral.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana para conmemorar el VIII Centenario de la Catedral de Toledo, con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.