Rosario podría ingresar mañana en la Residencia San José, según el Ayuntamiento de Toledo

“Todo lo que ha podido estar en la mano de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento se ha hecho”, ha afirmado Illescas, quien ha explicado que también se le ha ofrecido una plaza residencial de la Junta de Comunidades y una estancia temporal mientras encontraba otra alternativa, propuestas que hasta el momento han sido rechazadas.

La concejala ha lamentado que se esté tratando de presentar la situación de Rosario como un caso análogo a otros supuestos que se han producido en otras comunidades autónomas y ha defendido que “no estamos ante una situación de desahucio, sino ante un fin de contrato de una persona que está, lógicamente, en un itinerario de atención primaria desde hace tiempo”.

En este sentido, Illescas ha considerado que es “triste que se aproveche para hacer de esto una cuestión política, eludiendo otras situaciones” y ha criticado que se utilice la situación de una persona mayor y vulnerable para abordar cuestiones partidistas.

La concejala ha añadido que “más valdría que la izquierda se ocupara de denunciar las violaciones que están sufriendo las niñas en Ceuta”, en referencia a otras situaciones que, a su juicio, deberían centrar también la atención política y social.

La concejala ha recordado además que Rosario está inscrita en el registro de solicitantes de vivienda de la Junta de Comunidades, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta positiva, y ha destacado la colaboración mantenida entre ambas administraciones para tratar de encontrar una solución.

Ante la posibilidad de que la mujer pudiera quedarse sin alojamiento esta noche, Illescas ha asegurado que “no se va a quedar a dormir en la calle. Lógicamente nadie se queda a dormir en la calle en Toledo”, ha afirmado la concejala, quien ha reiterado que los Servicios Sociales municipales actuarán para garantizar una alternativa inmediata en caso de que fuera necesario.