La UCLM recibe a 375 Erasmus 98 en Toledo y 12 en Talavera

Durante su intervención, Raúl Martín explicó que las cifras actuales corresponden al alumnado ya incorporado a la universidad, aunque todavía está pendiente la llegada de estudiantes del segundo cuatrimestre y de otras modalidades de movilidad de corta duración, como las dirigidas a doctorandos o estancias académicas breves. Asimismo, indicó que los campus con mayor número de estudiantes internacionales son Ciudad Real y Toledo, seguidos de Albacete y Cuenca.

“Hoy damos la bienvenida en nuestros campus a los estudiantes de intercambio y movilidad internacional que compartirán con nosotros este curso o el primer cuatrimestre. Su presencia enriquece nuestras aulas y contribuye a fortalecer la dimensión internacional de la universidad”, señaló el vicerrector.

El responsable de Política Internacional y Alianzas Globales destacó también el alcance de los programas de movilidad de la UCLM. Según explicó, en el marco del programa Erasmus+ 2021-2027 la universidad ha captado 44 millones de euros para financiar movilidades, consorcios y asociaciones con otras instituciones de educación superior, de los que 10,6 millones han sido gestionados directamente por la UCLM. Además, durante este periodo se han registrado más de 8500 movilidades, con 4852 estudiantes internacionales recibidos y 3749 estudiantes de la UCLM que han realizado estancias en universidades extranjeras.

Los actos de acogida organizados por el Vicerrectorado de Política Internacional y Alianzas Globales y la Oficina de Relaciones Internacionales tienen como finalidad facilitar la incorporación del alumnado a la vida universitaria y ofrecer información útil para su estancia. A lo largo de las jornadas, el estudiantado ha conocido los recursos y servicios que la universidad pone a su disposición, entre ellos la Oficina de Relaciones Internacionales, la información relacionada con trámites administrativos y de residencia, los servicios de deporte, cultura y extensión universitaria, el Centro de Lenguas, las bibliotecas universitarias y las asociaciones estudiantiles, entre otros.

Entre las nacionalidades más representadas este curso en los campus castellanomanchegos se encuentran Italia, con 88 estudiantes; México, con 63, y Francia, con 38. Ciudad Real acoge 106 estudiantes internacionales, Toledo 98, Albacete 76 y Cuenca 62. La UCLM recibe, además, diez estudiantes en Talavera de la Reina y cinco en Almadén. En cuanto a la movilidad saliente, el vicerrector indicó que la UCLM envía estudiantes principalmente a Italia, Polonia y Portugal.

Entre los centros con mayor número de incorporaciones de movilidad figuran la Facultad de Letras de Ciudad Real, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete y la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, junto con escuelas y facultades de ingeniería, comunicación, bellas artes, derecho y ciencias ambientales.