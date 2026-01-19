ACCIDENTE ADAMUZ

Los Reyes viajan a Córdoba este martes y se cancela la entrega de medallas de oro en las Bellas Artes

Los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este martes a Córdoba tras el accidente sufrido entre dos trenes en Adamuz en el que han muerto al menos 39 personas y hay más de un centenar de heridos, según han informado fuentes de Zarzuela.

Onda Cero Toledo | Europa Press

Toledo |

Como consecuencia de su desplazamiento a Córdoba, del que por ahora no se han dado más detalles, se verá cancelada la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024 que se iba a celebrar en Toledo.

El Rey se ha mantenido informado en todo momento desde que se produjo el siniestro, en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, según informó Zarzuela ya este domingo. Asimismo, los Reyes expresaron su pésame a través de las redes sociales.

REGRESO ADELANTADO DESDE ATENAS

La tragedia se ha producido coincidiendo con el funeral este lunes en Atenas de la princesa Irene, hermana de la Reina Sofía fallecida el jueves pasado. Hasta la capital helena se han desplazado tanto los Reyes como sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

En este sentido, según han precisado las fuentes, para poder estar mañana en Córdoba los Reyes adelantarán su regreso desde Atenas y no participarán en la recepción que está prevista tras al funeral en la catedral metropolitana y el entierro en el cementerio real de Tatoi.

