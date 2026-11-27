Puy du Fou España inaugura este sábado 28 de noviembre su temporada de Navidad con el estreno de La Alegría de la Navidad, el mayor espectáculo navideño en vivo del país. La programación, que se prolongará hasta el 5 de enero, ha sido presentada esta semana en el propio parque en un acto encabezado por su consejero delegado, Olivier Strebelle, ante medios de comunicación y representantes de Toledo y Castilla-La Mancha. La Alegría de la Navidad es una producción de gran formato que reúne a más de 120 actores en escena durante 45 minutos para recorrer el origen de estas fiestas. El espectáculo arranca con la liberación de Moisés, atraviesa la época romana y culmina con el nacimiento de Jesús en Belén.

El nuevo espectáculo se representa sobre el escenario de El Sueño de Toledo, con cinco hectáreas al aire libre y capacidad para 7.000 espectadores por función, el mayor escenario nocturno de España. Con un despliegue de luz, imagen de gran formato y sonido, el espectáculo está concebido para disfrutar en familia y para recuperar el origen y el espíritu tradicional de la Navidad.

UN PARQUE ENTERO VESTIDO DE NAVIDAD

La Navidad en Puy du Fou España va más allá del estreno de esta nueva producción. Del 28 de noviembre al 5 de enero, los poblados históricos del parque se transforman por completo para acoger una programación que recupera los oficios tradicionales y la gastronomía más típica de estas fechas. Además, los espectáculos permanentes del recinto, varios de ellos reconocidos como los mejores del mundo, seguirán en cartel durante las fiestas. El mercadillo navideño también incluye novedades este año. En lugar de concentrarse en un único espacio, los puestos se repartirán por todos los poblados del parque, de modo que cada rincón del recinto respirará Navidad.

Los visitantes encontrarán también los sabores y recetas más tradicionales de la Navidad en distintos puntos de Puy du Fou España. Además, para quienes prefieran disfrutar de una experiencia más pausada, el parque pone a su disposición un menú exclusivo diseñado especialmente para estas fiestas.

AUDIENCIA CON LOS REYES MAGOS

Una de las tradiciones más esperadas por los más pequeños tiene también su espacio en Puy du Fou España. En la Gran Jaima Real, los niños podrán reunirse con Sus Majestades de Oriente, elegir a su rey favorito y entregarle en mano la carta con sus deseos en una audiencia pensada para mantener viva una de las citas más especiales del calendario navideño. Con el parque ya en silencio, el Cortejo Real recorre sus caminos: Melchor, Gaspar y Baltasar desfilan escoltados por un séquito de 150 personajes y más de 100 animales, en uno de los momentos más celebrados de la temporada.

MÁS DE VEINTE COROS INFANTILES LLENAN EL PARQUE DE VILLANCICOS

La música completa la programación navideña con la celebración del V Concurso de Coros de Puy du Fou España. 22 agrupaciones corales infantiles llegadas de distintos puntos del país llenarán el recinto de villancicos en una convocatoria que se ha convertido en una cita consolidada y en uno de los momentos más esperados por las familias que visitan el parque durante las fiestas. “La Alegría de la Navidad representa nuestra apuesta más ambiciosa para la temporada navideña. Hemos querido homenajear el origen de estas fiestas y trasladarlo al escenario con la misma exigencia artística que aplicamos al resto de nuestra programación. Estamos convencidos de que será una experiencia inolvidable y que las familias querrán repetir”, ha afirmado Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España.