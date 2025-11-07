PSOE denuncia 'ineficacia' y 'descoordinación' con la Espada Toledana

Según ha denunciado el concejal socialista, José Carlos Vega “el alcalde se ha gastado diez veces más en pagar billetes de avión para viajar a China y a Guanajuato que en la marcha y el cross nacional Espada Toledana que se disputa este sábado y domingo respectivamente, a los que ha negado hasta la motoniveladora, para asegurar el circuito”. Recuerda que en 2024 el Ayuntamiento aportó 1.250 euros a cada prueba y para este año todavía no se ha comprometido con el Club de Atletismo Toledo, que es quien, históricamente, lo organiza en colaboración con el Ayuntamiento de la capital.

Incluso, apostilla el concejal del PSOE, que el alcalde ha invertido más dinero en el homenaje a deportistas que nada tienen que ver con la ciudad, caso de Topuria y la gimnasta olímpica Lourdes Mohedano, dinamitando la posibilidad de contar el sábado con la presencia de marchadores medallistas en el último mundial de marcha como María Pérez o Paul McGrath o del internacional Diego García que “sólo pidieron que se les abonase el viaje y la estancia en Toledo, conscientes de que la marcha atlética Espada Toledana es la prueba de circuito urbano con mayor participación y prestigio de España”.

Por otro lado, José Carlos Vega considera “inadmisible” que tres días antes de la disputa del cross, se inicien los trabajos de mantenimiento en el parque de Safont, “cuando llevan un año sin hacer nada”, a pesar del peligro diario que ha supuesto tener la pasarela metálica hundida y los caminos y senderos abiertos y descarnados, por la última DANA sufrida en la ciudad”.

En este sentido, ha calificado de sorprendente “la falta de equidad mostrada, el poco conocimiento y la escasa importancia que da el alcalde a las únicas pruebas nacionales oficiales de atletismo que se disputan en la ciudad”, en comparación con el interés que sí ha mostrado con pruebas populares comerciales no oficiales a las que ha subvencionado con 4.840 euros y ha tenido que pagar horas extraordinarias de Policía Local, para su buen desarrollo y seguridad.

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista lamenta que el mal estado del parque de Safont obligue a la organización a recortar 800 metros el circuito de cross para el domingo, con la dificultad que conlleva para los atletas y para garantizar la seguridad y la movilidad de los espectadores, “incidiendo en la mala imagen que Toledo volverá a dar, al ver cómo se disputa la prueba entre cintas, vallas y casetas de obras, sobre un circuito recortado, lleno de hoyos, ramas, piedras y totalmente descarnado”.