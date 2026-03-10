PSOE denuncia 'continuos retrasos' en las esclareas del Miradero

García ha criticado la falta de planificación y estrategia del actual gobierno municipal en las obras y proyectos que desarrolla en la ciudad. A su juicio, esta situación vuelve a repetirse ahora con los plazos de ejecución de la remodelación del Parque de la Vega.

“Cuando apenas se ha cumplido la mitad del plazo que dieron para abrir al tráfico el paseo de Sisebuto, el gobierno municipal anuncia ahora un nuevo retraso y la ampliación de los plazos”, ha señalado el viceportavoz socialista.

En este sentido, Pablo García se pregunta si cuando el Ayuntamiento anunció las cinco semanas de cierre no sabía que los materiales necesitaban consolidarse o si, por el contrario, “vamos a iniciar la Semana Santa con el paseo de Sisebuto todavía empantanado”. El retraso anunciado sitúa ahora la nueva fecha de apertura en plena Semana Santa.

Para los socialistas, la situación del Parque de la Vega empieza a recordar a la de las escaleras mecánicas del Miradero. “Parece el Miradero 2.0. Dentro de poco tendremos una nueva fecha, y después otra, y así sucesivamente”, ha ironizado.

El viceportavoz socialista ha señalado que lo más preocupante no son los problemas técnicos que puedan surgir en este tipo de intervenciones, sino la manera en que el gobierno municipal los gestiona.

“Toledo no puede vivir en una prórroga continua, con fechas que se desplazan, compromisos que no se cumplen y rectificaciones que llegan siempre tarde, cuando los hechos ya han desmentido lo anunciado”, ha afirmado García, quien ha añadido que “la ciudadanía está asistiendo a un bucle de promesas y correcciones que erosiona la credibilidad del gobierno de PP y VOX”.

“Esto no va de obras puntuales, va de la credibilidad de un alcalde”, ha subrayado el edil socialista. “Velázquez ha convertido las obras en campañas interminables. Cada comparecencia trae un nuevo plazo y cada nuevo plazo termina en otro retraso. Y mientras tanto, los vecinos y vecinas de Toledo siguen pagando cada día el coste real de esa parálisis”.

Cronología de anuncios fallidos

En relación con las escaleras del Miradero, el Grupo Municipal Socialista considera que la mala gestión del gobierno municipal queda reflejada en la propia cronología de anuncios realizados por el alcalde.

El 10 de enero de 2025 el Ayuntamiento anunció que la reparación se realizaría con “carácter subsidiario” y situó el horizonte de solución en el primer trimestre de 2025, prometiendo recuperar una “movilidad real”. Apenas mes y medio después, el 26 de febrero de 2025, el gobierno municipal llegó a afirmar que estaba “solucionando un problema histórico”, presentándose como el ejecutivo que “aporta soluciones” donde otros “dicen que es imposible”.

Sin embargo, el 29 de octubre de 2025 el Ayuntamiento reconoció una nueva demora, ampliando el plazo dos meses más y aumentando el presupuesto debido a nuevas filtraciones. Posteriormente, el 14 de enero de 2026, el gobierno volvió a justificar otro retraso por las lluvias y trasladó el objetivo de apertura a la Semana Santa.

Finalmente, el pasado 5 de marzo de 2026, el alcalde anunció tres meses adicionales por la aparición de un “vicio oculto”, situando la puesta en funcionamiento, “a más tardar”, en el Corpus Christi.

Para Pablo García, esta sucesión de anuncios demuestra que “el Miradero se ha convertido en una cadena de plazos que se deshacen y en un ejemplo claro de bandazos políticos”.

El viceportavoz socialista considera inaceptable que el alcalde pretenda normalizar esta situación y le exige explicaciones sobre por qué “esa voluntad política de la que hablaba no se ha traducido en una solución efectiva y estable en tres años”.