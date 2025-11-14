PSOE cuestiona el presupuesto del Patronato Deportivo de Toledo

El documento, que asciende a 7.098.852,68 euros, crece un 2,13% respecto a 2025, pero mantiene el mismo problema de fondo: el año pasado el Patronato tuvo que ser rescatado en septiembre con 460.200 euros para poder pagar a proveedores y trabajadores.

Para el concejal socialista, Carlos Vega, la situación se repite porque el Gobierno vuelve a presentar un presupuesto que no garantiza la continuidad del servicio.

“Este presupuesto no llega a diciembre de 2026. El Gobierno lo sabe y aun así lo aprueba. Es una irresponsabilidad política y un engaño al deporte municipal. No es un problema técnico; es un problema de voluntad y de modelo”, ha denunciado Vega.

Ingresos que bajan y dependencia que crece

El presupuesto prevé un descenso del 2,29% en los ingresos por tasas, pese al aumento de matrículas, lo que obliga a elevar la aportación municipal hasta los 4.710.000 euros, un 5,9% más que en 2025.

Los informes municipales son claros: la autonomía financiera del Patronato se queda en el 25,02%, lejos del 33% recomendado por Tesorería, que cifra un desfase de 546.052,68 euros para 2026.

“Cada año más dinero del Ayuntamiento, cada año menos capacidad propia. Es imposible sostener así un Patronato moderno y estable. Este modelo ya no da más de sí”, ha advertido Vega, que ha protestado porque esta circunstancia contrasta con “la cesión gratuita del pabellón de la Escuela de Gimnasia a un club de lucha privado para organizar un combate, el pasado sábado, cobrando entradas a 27 y 45 euros, dinero que no ha repercutido en las cuentas del Patronato, que es quien paga la luz, la limpieza y el sueldo del personal técnico”.

Intervención y Tesorería alertan que puede haber problemas de pago en septiembre

El informe de Intervención Municipal señala riesgo de inestabilidad presupuestaria y considera insuficientes los créditos iniciales para cubrir los gastos ordinarios del Patronato durante todo el año.

La Tesorería Municipal, por su parte, advierte de que podrían producirse dificultades de pago a proveedores y personal a partir de septiembre de 2026, si no se adoptan medidas correctoras.

“No podemos aprobar unas cuentas que, según los propios informes, dejan al Patronato sin cobertura económica en los últimos meses del año. El Gobierno está aprobando un presupuesto que ya nace insuficiente”, ha subrayado Vega.

Vega ha insistido en separar claramente la crítica política del trabajo técnico, porque “los técnicos trabajan con rigor y solvencia. Pero el gobierno municipal PPVOX pide a esos técnicos que sostengan un modelo infrafinanciado desde el inicio. Ese es el verdadero problema”.

El PSOE reclama un debate serio sobre la financiación y el futuro del Patronato Deportivo, al considerar que el modelo actual “está agotado y cada año necesita parches para llegar a final de ejercicio”.

“Si el gobierno municipal PPVOX quiere un Patronato fuerte, debe dotarlo desde el principio. Si quiere seguir con este modelo débil, seguiremos cada año en el mismo desastre. El deporte municipal necesita una apuesta real, no presupuestos que nacen con fecha de caducidad”, ha concluido Vega.