Plena Inclusión pide más recursos para la Accesibilidad Cognitiva

El Reglamento incorpora la accesibilidad cognitiva de forma transversal en ámbitos esenciales de la vida cotidiana, como el transporte, la sanidad, la justicia, la cultura, el urbanismo, el acceso a las administraciones públicas o los procesos electorales.

Entre otras medidas, permitirá avanzar hacia formularios y documentos administrativos más fáciles de entender, una señalización más accesible en los transportes, información sanitaria en formatos comprensibles y materiales adaptados para facilitar la participación en los procesos electorales.

La norma contempla además la extensión de herramientas como la lectura fácil, el lenguaje claro, los pictogramas y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, así como distintas soluciones tecnológicas, incluidas las basadas en inteligencia artificial.

Para Francisco Serrano, presidente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, “la aprobación de este Reglamento supone un paso muy importante porque reconoce que la accesibilidad cognitiva es una condición necesaria para que muchas personas puedan ejercer sus derechos en igualdad. Ahora comienza el reto de hacer efectivo este derecho y de que las medidas previstas se incorporen de forma real a los servicios, espacios y procedimientos que utilizamos cada día. Para ello será necesario que las distintas administraciones y agentes implicados cuenten con los recursos y la planificación necesarios para desarrollar el Reglamento”.

Plena inclusión Castilla-La Mancha lleva años trabajando en este ámbito a través de Entorno Fácil, un servicio especializado que acompaña a administraciones y entidades -públicas o privadas- en la mejora de la accesibilidad cognitiva de documentos, espacios y servicios, contando también con la participación de personas con discapacidad intelectual en su validación y evaluación.

Un derecho llave

Plena inclusión considera la accesibilidad cognitiva un “derecho llave”, porque facilita el acceso a otros derechos fundamentales como la educación, el empleo, la sanidad, la justicia, la participación social o el ocio.

La organización recuerda que estas medidas benefician a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero también a personas mayores, personas con deterioro cognitivo o personas que encuentran dificultades para comprender la información y desenvolverse de forma autónoma.

Desde Plena inclusión Castilla-La Mancha se considera fundamental que este nuevo marco normativo vaya acompañado de una dotación presupuestaria suficiente que permita desarrollar las medidas previstas y garantizar su aplicación efectiva.

La accesibilidad cognitiva es, en definitiva, una condición necesaria para que las personas puedan comprender la información, tomar decisiones, desenvolverse con mayor autonomía y participar plenamente en la sociedad.

Sobre Plena inclusión Castilla-La Mancha

Plena inclusión Castilla-La Mancha es una federación que agrupa a 65 asociaciones de familias en la región y representa a más de 9.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Con el trabajo de 2.700 profesionales, 1.000 voluntarios y 250 centros, su misión es mejorar la calidad de vida del colectivo, defender sus derechos y promover su plena inclusión en la sociedad.