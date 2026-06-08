Piden responsabilidades por el incendio de la Casa del Corcho

El portavoz municipal de IU cuestiona la presencia de los trabajadores implicados en aquel incidente ya que se trata de un espacio que actualmente está bajo la responsabilidad de una empresa privada a la que se adjudicó la remodelación del paseo de la Vega.

“Si el parque de la Vega está en obras a cargo de una empresa privada no entendemos cuál es la razón para que haya operarios municipales vinculados a algún Plan de Empleo trabajando allí, por lo que el equipo de Gobierno deberá explicar porqué estaban allí estos trabajadores y qué labores estaban acometiendo”, señala Fernández.

Pero además, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo reclama al equipo de Gobierno que aclare la formación que habían recibido estos operarios en materia de riesgos laborales ya que estaban manipulando combustible y si estaban acompañados o supervisados por algún responsable.

Y es que, Fernández reclama que se depuren responsabilidades sobre este incendio pero que no sólo se centren en las que pudieron tener directamente estos trabajadores a los que se ha abierto un expediente informativo.

“De momento abren un expediente a los trabajadores apuntándoles como responsables cuando el equipo de Gobierno debería explicar antes qué hacían allí y qué formación se les ha impartido”, señala el concejal de Izquierda Unida.

Asimismo, reprocha la doble vara de medir del equipo de Gobierno que ha restado importancia al incendio de la Academia de Infantería provocado por unas prácticas de tiro calificándolo de “accidente” mientras los dos operarios que se vieron involucrados en el incendio de la Casa de Corcho han sido ya señalados como responsables y se tienen que enfrentar, de momento, a un expediente informativo.