DESDE IU TOLEDO

Piden responsabilidades por el incendio de la Casa del Corcho

En un comunicado de prensa, Txema Fernández, ha mostrado sus dudas sobre el incendio que tuvo lugar el pasado 22 de mayo en la Casa de Corcho, casi en el momento en el que se iba a proceder a la firma del contrato con la empresa que explotaría este emblemático edificio con un negocio de restauración, y exige al equipo de Gobierno que aclare la situación en la que se encontraban los trabajadores implicados en dicho incendio.

Onda Cero Toledo

Toledo |

El portavoz municipal de IU cuestiona la presencia de los trabajadores implicados en aquel incidente ya que se trata de un espacio que actualmente está bajo la responsabilidad de una empresa privada a la que se adjudicó la remodelación del paseo de la Vega.

“Si el parque de la Vega está en obras a cargo de una empresa privada no entendemos cuál es la razón para que haya operarios municipales vinculados a algún Plan de Empleo trabajando allí, por lo que el equipo de Gobierno deberá explicar porqué estaban allí estos trabajadores y qué labores estaban acometiendo”, señala Fernández.

Pero además, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo reclama al equipo de Gobierno que aclare la formación que habían recibido estos operarios en materia de riesgos laborales ya que estaban manipulando combustible y si estaban acompañados o supervisados por algún responsable.

Y es que, Fernández reclama que se depuren responsabilidades sobre este incendio pero que no sólo se centren en las que pudieron tener directamente estos trabajadores a los que se ha abierto un expediente informativo.

“De momento abren un expediente a los trabajadores apuntándoles como responsables cuando el equipo de Gobierno debería explicar antes qué hacían allí y qué formación se les ha impartido”, señala el concejal de Izquierda Unida.

Asimismo, reprocha la doble vara de medir del equipo de Gobierno que ha restado importancia al incendio de la Academia de Infantería provocado por unas prácticas de tiro calificándolo de “accidente” mientras los dos operarios que se vieron involucrados en el incendio de la Casa de Corcho han sido ya señalados como responsables y se tienen que enfrentar, de momento, a un expediente informativo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer