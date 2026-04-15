Page recibe a la gobernadora de Sichuan en Toledo

Ha explicado que "el presidente, tras regresar de Brasil, recibirá a esta delegación encabezada por la gobernadora de la provincia, junto a responsables institucionales y un grupo de empresarios de distintos sectores, especialmente del ámbito agroalimentario".

Caballero ha destacado la relevancia de la visita institucional de una delegación procedente de la provincia china de Sichuan, cuya capital es Chengdu, "la quinta en población y en producto interior bruto".

Ha señalado que se trata de "una de las provincias más punteras en desarrollo tecnológico y en energías renovables, con un enorme potencial y capacidad de inversión", lo que refuerza la importancia de este encuentro. Asimismo, ha confirmado que estos empresarios "van a visitar empresas de la región porque tienen interés en invertir en Castilla-La Mancha", y ha añadido que "es positivo poner en valor que la región está de moda en términos de inversión".

Este encuentro nace con el objetivo de profundizar en las relaciones de cooperación establecidas con esta provincia china en 2019. En aquella fecha el presidente regional suscribió en China un memorando de entendimiento que promueve el intercambio de visitas de delegaciones de alto nivel y otras más específicas como la cooperación económica y el comercio, la agricultura, la tecnología, la elaboración de alimentos, la educación, los deportes y el turismo.

Desde 2019, Castilla-La Mancha han venido fortaleciendo las actividades de cooperación con la provincia china. En 2024 una delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha a Sichuan, encabezada por el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, que intervino en el Foro de Desarrollo Sostenible del Foro de Cooperación y Desarrollo para Regiones Hermanas de Sichuan, ha informado la Junta en nota de prensa.

Sichuan es una provincia del oeste de China cuya capital es la ciudad de Chengdú. La provincia cuenta con una superficie aproximada a la de la España peninsular y una población de unos 83 millones de habitantes, lo que supone la quinta provincia más poblada de China. Es un territorio rico en recursos naturales y un gran patrimonio cultural, con cinco lugares declarados como Patrimonio Mundial por la Unesco.

En los últimos años, las relaciones entre España y Sichuan se han fortalecido entre otros hitos con la apertura en 2022 de un Consulado General de España en Chengdú y con la visita en noviembre del pasado año de SSMM los Reyes de España a China, que comenzó precisamente en la ciudad de Chengdú.

Con la presente visita de la delegación de Sichuan, que vendrá acompañada del embajador de la República Popular China en España, se pretende reforzar las relaciones de cooperación entre las dos administraciones. Para ello, se tiene previsto la firma de un nuevo memorando para impulsar un nuevo periodo de cooperación en ámbitos tales como la inversión comercial e industrial, la ciencia, la educación y la innovación, y la promoción cultural y turística.