Page advierte al gobierno central que apliquen las reglas de explotación del trasvase antes de diciembre

En este mismo sentido ha señalado su intención de verse con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, si bien ha apuntado que “independientemente de que tengan o no prisa el Ministerio, nosotros vamos a seguir nuestro camino. Me consta que están trabajando con los documentos técnicos, también que han solicitado al Levante español aportaciones y espero que las puedan hacer desde el punto de vista técnico y científico, no político”, ha añadido, explicando a su vez que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un documento “técnico, científico, yo creo que inapelable, sobre todo para empujar y animar y si realmente siguen mirando para otro lado o siguen ganándole tiempo a tiempo, nosotros ejerceremos acciones”, ha rubricado.

García-Page, que ha participado esta mañana, junto al vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, en el debate sobre el proyecto de informe de esta asamblea: “Perspectivas territoriales para la agenda estratégica euromediterránea, así como un panel sobre la resiliencia hídrica en el Mediterráneo”, ha asegurado que todos los representantes que asisten a la ARLEM tanto del sur de Europa como de todo el arco del Mediterráneo han hecho una apuesta por la desalación. En este sentido, ha recordado que en España, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se hizo una inversión multimillonaria y la mitad de las plantas están paradas.

Asimismo, ha reconocido que en las reuniones de ámbito regional que se celebran en el marco de la Unión Europea siempre figura un punto relacionado con la gestión del agua. “El agua está cada día más presente y su gestión, las dificultades están más presentes en los debates europeos y nosotros, además, como Castilla-La Mancha, lo incentivamos y lo promovemos de forma permanente y en el ámbito de las relaciones mediterráneas, con mucho más motivo”.

Para el presidente de Castilla-La Mancha “la desalación es el futuro, es probablemente el único futuro para buena parte del Mediterráneo” ha considerado.

En este contexto, García-Page ha lamentado que lo que sucede en España “es que durante muchísimo tiempo se ha preferido el agua regalada a el agua desalada, se ha preferido multiplicar por 10 las expectativas de un agua escasísima como es la del Tajo y renunciar a al agua desalada, que además se ha pagado con fondos europeos por cientos de millones de euros. Ha habido una determinación política clarísima”.

Si bien se ha mostrado convencido que de un tiempo ha esta parte se ha impuesto una consigna clara en Europa y es la “del uso razonable del agua, el uso proporcionado del agua y, por supuesto, el deber moral que tenemos de utilizar toda la tecnología a nuestro alcance y la tecnología hoy más avanzada es la tecnología de desalación España”. En opinión del mandatario castellanomanchego “simplemente con que tuviera todas sus desaladoras en funcionamiento tenemos suficiente capacidad desaladora instalada como para no tener que necesitarlo. ¿Por qué no se hace? porque es mejor contar con un agua regalada”, ha lamentado.

Reforma de la PAC

En otro orden de cosas y en alusión a una de las principales preocupaciones del presidente García-Page, como es la reforma de la PAC, ha dicho que se está consiguiendo un frente común en toda Europa del Sur y la parte Mediterránea para defender la PAC, la cohesión alimentaria y la soberanía alimentaria.

“Lo que está pasando en la Comisión Europea es, desde mi punto de vista, inexplicable, ya que si salió un mensaje claro de las urnas en las últimas elecciones europeas es precisamente consolidar y apuntalar las estrategias a favor del campo. Incluso ponderar y proporcionar mejor los ritmos de la transición hacia la sostenibilidad, y la defensa militar europea no justifica que nos quedemos indefensos en materia alimentaria” ha rubricado Emiliano García-Page, que también ha estado acompañado en este cónclave europeo por la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo.