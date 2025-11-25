Orientación y esgrima inclusiva durante este fin de semana en Toledo

Eventos incluidos en el calendario de la Ciudad Europea del Deporte Toledo será la capital de la orientación y de la esgrima inclusiva durante este fin de semana Lozano ha destacado la importancia de celebrar "dos eventos de tanta relevancia" como son la Eurocity Race que reunirá a más de 1.000 orientadores de 27 países y el Campeonato de España en Silla de Ruedas.

Por un lado, la ciudad acogerá la prueba europea de orientación Eurocity Race, que reunirá a cerca de 1.000 deportistas procedentes de 27 países, y que, en palabras de Lozano, "gracias al entorno histórico y patrimonial y el medio natural que nos rodea, puede consolidarse como un evento de primer nivel".

Según ha explicado Tito Tordera, presidente del Club Toledo Orientación, "hemos intentado muchos años hacerlo, pero nunca culminó el proyecto hasta que en 2025 Toledo fue nominada como Ciudad Europea del Deporte, y vimos que era el marco adecuado".

La competición se desarrollará en dos jornadas, el sábado 29 de noviembre, en el barrio de Santa Bárbara, con salida y centro de operaciones en el Colegio Ángel del Alcázar, y el domingo 30 se celebrará la gran prueba de larga distancia por el Casco Histórico, "lo que todo el mundo busca cuando viene a Toledo", ha destacado el responsable de la prueba en la que habrá 19 categorías, desde niños de 10 años hasta mayores de 75, incluyendo recorrido Open y la modalidad familiar.

CAMPEONATO DE ESPAÑA EN SILLA DE RUEDAS

Además, este sábado 29 de noviembre, Toledo también acogerá la primera prueba del ranking del Campeonato de España de Esgrima en Silla de Ruedas, que se celebrará en el pabellón del Hospital Nacional de Parapléjicos en colaboración con la Real Federación Española de Esgrima, la Federación de Castilla-La Mancha y el Club de Esgrima Toledo.

"Solicitamos que una de las pruebas del Campeonato se celebrara en Toledo y nos lo han concedido, y estamos muy contentos de volver a relanzar esta modalidad que ha sido histórica y que desapareció hace unos años porque no teníamos capacidad para asumirla", ha señalado Carlos Toledo, responsable del Club Esgrima Toledo.

También ha explicado que la esgrima en silla no es exclusiva para personas con paraplejia, ya que también pueden participar deportistas con diferentes grados de movilidad reducida.

Por su parte, el concejal de Deportes, Rubén Lozano, ha señalado que "hemos recuperado San Lázaro y estamos viendo cómo está teniendo efectivos muy positivos en el aumento de practicantes de esgrima".