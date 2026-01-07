Ofertan 909 actuaciones en pueblos de la región

La programación de Primavera 2026 y Circuito 2026 desarrollarán, a lo largo del año, un total de 909 actuaciones. Lo ha señalado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la rueda de prensa de presentación de ambas temporadas, en la que ha estado acompañado de la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo.

El consejero ha subrayado que, de las 909 actuaciones, 492 serán de la temporada Primavera 2026 y 417 de Circuito 2026, a la vez que ha recordado que ambas temporadas han dado comienzo hoy mismo, día 7 de enero, y finalizarán el próximo 30 de junio la de Primavera 2026 y el 6 de enero de 2027 la de Circuito.

En la temporada Primavera, de las 101 compañías que van a participar, 68 son de la región tierra, encargándose de poner en marcha hasta 79 espectáculos y 366 actuaciones en los escenarios; es decir, un 74 por ciento del total.

En lo que respecta a Circuito, de las 93 compañías que van a participar, 84 son de Castilla-La Mancha, las cuales interpretarán hasta 95 espectáculos y 385 actuaciones. Aquí la cifra asciende al 92 por ciento del total.

Amador Pastor ha comentado que ya son 240 los ayuntamientos adheridos a la red en 2026. Desde 2015, se han incrementado en 104, lo que supone un acrecentamiento del 76 por ciento. Esto demuestra el cada vez mayor interés de nuestros pueblos y ciudades por sumarse a esta Red.

Amador Pastor ha subrayado que el presupuesto que el Gobierno regional aporta para ambas temporadas ascenderá a más de un millón de euros, de los que 755.432 euros serán para financiar las actuaciones de la temporada Primavera 2026 y 256.778 euros para Circuito 2026.

Algunas propuestas

La oferta de estas campañas de Primavera y Circuito es variada y de gran calidad. La ciudadanía podrá disfrutar de espectáculos de todo tipo, desde la música electrónica a la clásica; del jazz al flamenco; de la danza clásica a la contemporánea y, por supuesto, del teatro.

En los teatros de la región podremos encontrar a actores de la talla de Carlos López Hipólito y Kiti Mánver, que protagonizan la obra ‘Música para Hitler’, producida por la compañía Talycual Producciones S. L. Ambos intérpretes cuentan con una extensa y reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión, y destacan por su solvencia escénica, su intensidad interpretativa y su capacidad para abordar personajes de gran complejidad emocional e histórica.

Por su parte, Toni Cantó y Lola Baldrich encabezan el reparto de ‘Parejas imperfectas’, una producción de la compañía Triple F, en la que ambos actores aportan experiencia, versatilidad y un sólido dominio del texto, combinando comedia y profundidad psicológica en una propuesta contemporánea de gran cercanía con el público.

En el ámbito del teatro, destacan, entre otras muchas, la compañía Producciones Teatrales Castilla-La Mancha, que presenta las obras ‘A contar Quijotes’, un espectáculo dirigido al público familiar que revisita el universo cervantino desde el juego escénico; o ‘Juanita sin Miedo’, que reinterpreta el cuento tradicional desde una mirada contemporánea, mientras que Producciones 099 propone ‘Canadá’, una obra de teatro contemporáneo de marcado carácter social y emocional.

Dentro de la programación de circo, la compañía ARTYKO ofrece ‘Gigante de luz’, espectáculo de gran formato que combina circo, poesía visual y trabajo de calle, y Lucas Escobedo presenta ‘Farra’, una propuesta festiva y colectiva que fusiona circo, música y teatro físico.

En el apartado de música, Producciones La Folía lleva a escena ‘La rosa del azafrán’, una cuidada versión escénica de la zarzuela castellana, mientras que María Toledo presenta ‘María Toledo presenta nuevo disco’, un concierto que combina flamenco, raíz y creación contemporánea.

Por último, en danza, la Compañía Ismael Olivas presenta ‘Amare’, una pieza de danza neoclásica centrada en la emoción y la expresividad corporal, y Silvia Nogales propone ‘Seda’, un espectáculo de danza contemporánea que investiga el movimiento, la delicadeza y la relación entre cuerpo y espacio.