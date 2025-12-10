OCU y gobierno regional una web para hábitos saludables

Estas acciones buscan ofrecer a la ciudadanía información práctica y recursos accesibles que faciliten la adopción de hábitos sostenibles, fomenten la economía circular y contribuyan a un uso más eficiente de los recursos disponibles, según ha informado OCU en nota de prensa.

En primer lugar, se ha habilitado una página web específica (https://www.ocu.org/ocu-castilla-lamancha-sostenibilidad) que recoge información clara, veraz y accesible sobre hábitos de consumo responsable, especialmente relacionados con movilidad, alimentación y energía.

Este nuevo recurso permite a los consumidores identificar acciones concretas para reducir su impacto ambiental, comprender la importancia de adoptar nuevos comportamientos y acceder a contenidos actualizados sobre sostenibilidad aplicada al día a día.

Junto a esta herramienta informativa, OCU Castilla-La Mancha ha lanzado una completa base de datos que recopila plataformas y empresas de consumo colaborativo, de segunda mano e intercambio que operan dentro de Castilla-La Mancha, disponible en https://www.ocu.org/plataformas-consumo-colaborativo-clm.

La base incluye una amplia tipología de servicios como compraventa de productos de segunda mano (ropa, menaje, artículos infantiles, electrónica, electrodomésticos o libros), plataformas de alojamiento vacacional colaborativo, iniciativas de alimentación de aprovechamiento o incluso ocio y formación sostenibles.

Este recurso pretende ayudar a los ciudadanos a localizar alternativas reales para alargar la vida útil de los productos, fomentar el aprovechamiento y apostar por modelos colaborativos.

Por último, y tomando como referencia la base de datos creada el pasado año también con el apoyo de la Junta, OCU ha ampliado la base de datos regional de servicios de reparación, incorporando nuevos apartados y actualizando el listado existente. Esta base de datos está disponible en https://www.ocu.org/servicios-reparacion-clm.

El registro se ha enriquecido con más empresas dedicadas a la reparación de: calzado y textil, electrónica y productos informáticos, así como electrodomésticos. Además, por primera vez se incluye un nuevo apartado dedicado a los puntos de reparación de vehículos presentes en la región.

Con todas estas actuaciones, OCU Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades buscan doble objetivo como es, por un lado, informar y sensibilizar a los consumidores sobre los beneficios y la necesidad de avanzar hacia un consumo más responsable y, por el otro, proporcionar herramientas prácticas que faciliten a los castellanomanchegos acceder a alternativas sostenibles basadas en la reparación, la reutilización y la economía colaborativa.

Estas iniciativas refuerzan el compromiso conjunto de OCU y de la administración regional con la sostenibilidad, la protección del consumidor y el impulso de modelos de consumo que reduzcan el impacto ambiental y favorezcan una economía circular en Castilla-La Mancha.