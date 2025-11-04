Nuñez trasladará en Bruselas las reivindicaciones de los profesionales del sector sobre la PAC

Los retos de la PAC en España y, concretamente en Castilla-La Mancha, es lo que se quiere abordar en el Foro Permanente de la Política Agraria Común en Quintanar de la Orden, organizado por el Partido Popular de Castilla-La Mancha.

En este foro se compartirán experiencias y expectativas sobre el futuro de la Política Agraria Común y participarán representantes del PP como el alcalde de Quintanar, Pablo Nieto y el secretario del partido político en la provincia, Pedro Casas, en calidad de anfitriones y también parlamentarios del grupo popular en Cortes Regionales.

Asimismo también formarán parte de una mesa redonda profesionales del sector, como la responsable de PAC en Cooperativas Agroalimentarias, Nuria Villanueva; por parte de la UPA-CLM, el responsable técnico, Ernesto Girón; José Vicente Montoya de COAG Ciudad Real y el vicepresidente de la DO Valdepeñas y responsable de la PAC en ASAJA.

El objetivo de este encuentro con profesionales del sector además servirá para que el líder de los populares, Paco Núñez, presente las conclusiones obtenidas en las reuniones que va a mantener este miércoles en Bruselas, con el portavoz del Partido Popular Europeo en la Comisión de Desarrollo Regional de la UE, Andrey Novakov, así como con el portavoz de su formación en la Comisión de Agricultura, Herbert Dorfmann. Núñez además también se reunirá con Elena Nevado, de la Comisión de Desarrollo Regional y con representantes de ASAJA en Bruselas.