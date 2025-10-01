'Numancia' abre el Ciclo de Teatro Clásico en Toledo

‘Numancia’ la primera gran tragedia española escrita por Miguel de Cervantes, llega a Toledo dirigida y versionada por José Luis Alonso de Santos, uno de los grandes referentes del teatro contemporáneo español.

Con ella, dará comienzo el 33º Ciclo de Teatro Clásico ‘Toledo Siglo de Oro’, tal y como ha recordado la concejal de Cultura, Ana Pérez, que ha destacado la gran calidad de esta representación y del elenco de actores, de la que podrán disfrutar los toledanos. Además, es una historia de plena actualidad, “que invita a la reflexión sobre la libertad, la dignidad y la justicia, ya que hace desfilar ante nosotros los horrores de la guerra”, ha señalado la concejal.

Durante la presentación, la actriz Pepa Pedroche también ha subrayado la plena vigencia de la obra cervantina, y ha asegurado que para todo el equipo de Numancia “es un honor traer a escena la Numancia de Cervantes, que representa la búsqueda de la libertad de todo un pueblo unido”. Además, ha señalado la gran presencia de las mujeres en la obra, “que realmente impulsan y animan a los hombres a tener esa solución colectiva de preferir morir antes de entregarse a la barbarie”, ha asegurado.

Por su parte, el actor Arturo Querejeta, y ganador del premio a la mejor interpretación masculina en la XXXII Edición de los Premios Teatro de Rojas 2023, ha asegurado que está encantado de venir a Toledo, “porque con esta ciudad me une algo muy especial, con un público que te acoge de una manera tan maravillosa”.