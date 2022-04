Trabajadoras de limpieza se concentran a las puertas del hospital de Toledo

La plantilla total de empleadas asciende a 120, 90 que vinieron del Hospital Virgen de la Salud y 30 ya vinculadas al hospital universitario.

Ambos grupos de empleadas cuentan con condiciones laborales distintas, según ha señalado a los medios la presidenta del Comité de Empresa, Rosa María Sánchez, a preguntas de los medios en esta concentración.

Del total de empleadas, hay 18 de baja y desde CCOO se han presentado dos denuncias por acoso a la Inspección de Trabajo, tal y como ha precisado el secretario general de CCOO-Hábitat de Toledo, José Luis Cerro, que recuerda que el Hospital Virgen de la Salud contaba con esta plantilla, y el actual tiene la misma siendo "el doble de grande", añadiendo que la empresa con la que trataban en el antiguo centro era Ferrovial.

Insultos y presión

"Nos insultan, no nos dejan vivir, preguntan a los enfermos que si ya hemos limpiado las habitaciones. Estoy asustada y por eso tengo que defender a mis compañeras, somos trabajadoras y nos tratan muy mal", ha lamentado Sánchez.

Por eso reclaman convertirse en una única plantilla "con el mismo convenio, los mismos días libres y el mismo sueldo" y rechazan la actitud de la concesionaria, que "busca sacar mayor rendimiento económico y está todo el día detrás de las trabajadoras, haciendo fotos, no dejando que vayan al servicio" y presionándolas en su "hora del bocadillo".

Se quejan además de que le han trasladado esta situación al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y "no ha hecho nada". Concretamente han aludido a una trabajadora que sufrió un ataque de ansiedad, por lo que desde este presentaron un escrito a la administración sanitaria.

Asimismo, han lamentado que la UTE de limpieza no tiene una "cabeza visible" para abordar esta problemática, porque entre las tres empresas "no se entienden". "Hablas con Acciona y te dicen que hables con OHL, no consigues hablar con nadie", ha denunciado el represente de CCOO.