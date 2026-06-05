Nuevos avances para recuperar la carrera profesional sanitaria con los sindicatos

Esta reunión ha estado liderada por el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, que ha mantenido un encuentro con los representantes sindicales, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Hay que recordar que el pasado 16 de marzo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunciaba que "estamos en disposición de avanzar que este mismo año 2026 podríamos contar con una ley que regule el nuevo modelo de carrera profesional para los profesionales sanitarios."

Posteriormente, el 20 de abril, el propio presidente castellanomanchego y los líderes de los sindicatos sanitarios firmaban en el Palacio de Fuensalida, la recuperación de la carrera profesional y "la consolidación del sistema público", a la vez que se daba a conocer un nuevo modelo que se desarrollará a través de una nueva ley para garantizar y proteger el futuro de la carrera profesional sanitaria.

De ahí la importancia de la reunión de esta semana, para avanzar en el texto de la ley que va a implementar el nuevo modelo y para resolver las dudas que los representantes sindicales tenían respecto al mismo y al proceso extraordinario que va a permitir recuperar de una manera simplificada uno o dos grados de carrera profesional.

La reunión se ha desarrollado en un clima muy agradable y fructífero, citándose para posteriores encuentros para seguir tratando el texto de este anteproyecto de ley.