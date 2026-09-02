Nuevo recurso de atención temprana en Pulgar

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha inaugurado el recurso, ubicado en el CAI Municipal 'Pulgarcito', acompañada por el alcalde de Pulgar, Andrés Pina; el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta; la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa María Quirós; y el presidente de Crecer, Juan Luis Mora, entidad responsable de la gestión del servicio, según ha informado la Junta en nota de prensa.

García Torijano ha destacado que la inauguración oficial llega cuando el recurso ya está ofreciendo resultados, apuntando que comenzó su actividad hace algunos meses y ya se han atendido a 32 niños y niñas y a sus familias. "Inauguramos un servicio que ya está funcionando, que ya tiene profesionales, familias y resultados", ha señalado la consejera.

El nuevo servicio tiene su sede en Pulgar, pero su ámbito de actuación es comarcal y permite acercar Atención Temprana a familias de Menasalbas, Navahermosa, San Pablo de los Montes, San Martín de Montalbán, Hontanar, Las Ventas con Peña Aguilera, Cuerva, Pulgar, Polán, Noez, Totanés y Gálvez.

Para García Torijano, la puesta en marcha de este nuevo recurso "responde a una necesidad y a una demanda de la sociedad, especialmente de las familias de esta zona". "Es un servicio que ponemos en marcha en los Montes de Toledo para acercar la atención especializada al medio rural y garantizar que vivir en un municipio pequeño no suponga tener menos oportunidades ni menos acceso a los servicios públicos", ha señalado.

En este sentido, la consejera ha destacado que "con recursos como este también contribuimos a luchar contra la despoblación, porque fijamos servicios en el territorio, acercamos la atención a las familias y generamos oportunidades para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida allí donde viven".

Precisamente, tras la inauguración, la consejera se ha desplazado hasta la localidad de Noez para conocer una intervención de Atención Temprana con una familia usuaria en su propio entorno, una experiencia que ejemplifica el modelo regional de atención centrado en el niño o la niña, la familia y sus contextos habituales.

TOLEDO ENCABEZA LA ATENCIÓN TEMPRANA REGIONAL

La incorporación del Servicio Pulgar-Montes de Toledo se produce, además, en un momento de especial crecimiento de la Atención Temprana en la provincia.

Toledo cuenta actualmente con 22 recursos, tras las recientes incorporaciones de Sonseca y Montes de Toledo, y encabeza también la atención y la financiación regional. En 2025 fueron atendidos 3.063 niños y niñas en la provincia, el 38% del total de Castilla-La Mancha, lo que supone que prácticamente cuatro de cada diez menores atendidos en la región en este servicio fueron en Toledo.

Durante el primer semestre de 2026, la atención provincial alcanza ya los 2.758 niños y niñas de forma acumulada, 145 más que en el mismo periodo del año anterior, un incremento del 5,5%. A ello se suma una previsión de financiación para este ejercicio de 4,8 millones de euros, la cuantía más elevada de las cinco provincias.

La consejera ha subrayado que estos datos reflejan "la importante apuesta que se ha hecho por la Atención Temprana en la provincia de Toledo, que encabeza la atención en Castilla-La Mancha". En este sentido, García Torijano ha recordado que "cerramos 2025 con más de 3.000 niños y niñas atendidos, el 38% del total regional, y con una inversión de más de cuatro millones de euros de los cerca de 13 millones que destinamos al conjunto de Castilla-La Mancha".

"Esto demuestra que hemos hecho una apuesta fundamental por esta provincia para seguir desarrollando y fortaleciendo el sistema público de Atención Temprana y hacerlo, además, de la mano de las entidades sociales, que son nuestras aliadas para poder llegar a las familias y al territorio", ha concluido.

El crecimiento de la red de Toledo forma parte de una expansión sostenida de la Atención Temprana en toda Castilla-La Mancha. La región superó en 2025 por primera vez los 8.000 niños y niñas atendidos, alcanzando un total de 8.055, y actualmente dispone de 73 recursos de Atención Temprana, con el objetivo de alcanzar los 76 con las próximas incorporaciones previstas en los hospitales de Cuenca, Guadalajara y Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

El Gobierno regional destina en 2026 cerca de 12,9 millones de euros a esta política pública, aproximadamente 7,2 millones más que en 2015, lo que supone que la financiación de la Atención Temprana ha crecido en torno a un 125% en 11 años.

Este crecimiento presupuestario se ha traducido también en más recursos y profesionales. En junio de este año la red contaba ya con 426 profesionales especializados, frente a los 253 existentes en 2015.

García Torijano ha recordado además que Castilla-La Mancha cuenta desde 2023 con una Ley de Atención Temprana que reconoce este servicio como un derecho universal y gratuito, con un modelo centrado en las familias, los entornos naturales y la coordinación entre los ámbitos social, sanitario y educativo.