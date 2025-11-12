Nuevas infraestructuras para Burguillos

La actuación, que cuenta con la colaboración de la Institución provincial a través del Plan Provincial de Cooperación a las Obras de Competencia Municipal, permitirá dotar a Burguillos de un paseo moderno, seguro y accesible, con iluminación, jardineras y un sistema de riego por goteo, que facilitará el tránsito peatonal y mejorará la imagen urbana del entorno.

Cedillo, que ha estado acompañada en la visita del vicepresidente primero, Jesús Guerrero, y la diputada de Medio Ambiente y Agricultura, Marina García, se ha mostrado convencida de que la mejor manera de dar respuesta a las necesidades de los vecinos de la provincia es “trabajar de la mano de los ayuntamientos, que son la administración más cercana”.

En este sentido, ha señalado que este tipo de actuaciones certifican “el compromiso de la Diputación con los pueblos de la provincia, apoyando proyectos que mejoran la calidad de vida y la seguridad de sus vecinos, proyectos que nos permiten avanzar hacia unas localidades cada vez más modernas y funcionales para todos”.

Asimismo, la presidenta ha felicitado al alcalde y al Ayuntamiento de Burguillos por “su impulso y su compromiso para seguir mejorando el municipio, con nuevas infraestructuras y servicios como este paseo peatonal, que responden a las necesidades reales de los ciudadanos”.

Por su parte, el alcalde de Burguillos, Sergio Díaz, ha agradecido a la Diputación de Toledo “su trabajo junto a los pueblos de la provincia, su ayuda y su compromiso con Burguillos, que nos permite seguir mejorando nuestra localidad con obras que facilitan el día a día de los vecinos y hacen avanzar al municipio”.

La actuación se enmarca dentro del compromiso de la Diputación de Toledo por promover y respaldar, a través de diferentes ayudas y planes provinciales, proyectos que refuerzan la movilidad sostenible, la accesibilidad y la mejora de los servicios públicos en todos los municipios.