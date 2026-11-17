En el campo 'Pedro Pinilla' del municipio toledano, los jugadores del equipo local, el Club Deportivo Dos Hermanas, y del Club de Fútbol Polígono Toledo realizarán un homenaje en su memoria, coincidiendo con el partido de liga correspondiente a la jornada 10 del Grupo V de la Segunda Autonómica castellanomanchega.

El coste será de 5 euros para socios y no socios mayores de 13 años. La entrada anticipada también estará disponible a través del club de fútbol.

De Miguel fue despedido el pasado 5 de noviembre en la localidad toledana, de donde procede su familia, arropado por cientos de familiares, amigos, vecinos y compañeros de profesión, en un multitudinario y emotivo funeral que reunió a toda la plantilla del conjunto tinerfeño y a algunas de las principales figuras del fútbol español.