Más transporte público y plazas de aparcamiento en Toledo

En este sentido, ha informado que se ha establecido un plan de refuerzo que afectará a las principales líneas durante el Jueves y Viernes Santo, días de mayor afluencia. De este modo, la Línea 1 se refuerza desde las 18.30 horas, reduciendo la frecuencia de 20 a 15 minutos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La Línea 3 amplía el servicio hasta las 23.25 horas, la Línea 41 se refuerza desde las 18.30 horas, bajando la frecuencia de 40 a 20 minutos. Las Líneas 61 y 62 reducen la frecuencia de 30 a 20 minutos a partir de las 18.30 horas. La Línea 10 amplía el servicio hasta las hasta las 22.30 horas. La Línea 72 amplía también su horario hasta las 22.10 horas y las 23.30 horas. Los Búho-buses 1 y 2 incrementan la frecuencia en 15 minutos, prolongando el servicio hasta aproximadamente las 01.30 horas de la madrugada.

Por otro lado, ante el éxito del año pasado, se habilitará nuevamente un aparcamiento provisional para autocaravanas debidamente señalizado, "contará con un punto de agua potable y zona de vertido de aguas fecales, cuya ubicación se volcará en las aplicaciones específicas que utilizan los usuarios", ha explicado Jiménez.

Para conectar este punto, al igual que el año pasado, se pondrá en marcha un servicio de autobuses lanzaderas desde La Peraleda hasta Zocodover y viceversa, con una frecuencia de dos horas, operativos desde las 12.00 horas hasta las 00.00 horas. En cuanto al resto de vehículos se van a habilitar aparcamientos disuasorios, de hecho, el de Safont, según ha confirmado el concejal, "quedará completamente liberado de las obras por lo que se podrá contar con sus 610 plazas", además, estarán disponibles los parkings de Azarquiel, el Salto del Caballo, Toletum, Santa Teresa y el Campus de la Fábrica de Armas.

Por último, para facilitar el acceso al Casco Histórico los remontes mecánicos de Recaredo y el Miradero ampliarán su horario de funcionamiento, del 27 de marzo al 1 de abril estarán abiertas hasta las 03.00 horas de la madrugada; el Jueves y Viernes Santo, lo harán hasta las 05.00 horas de la madrugada; mientras que el Sábado abrirán hasta las 03.00 horas de la madrugada.