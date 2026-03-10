La Junta podría presentar este mes la demanda contra el Gobierno por las reglas del trasvase

Así lo ha concretado a preguntas de los medios en una rueda de prensa la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha señalado que la Junta está ultimando el informe jurídico que tiene que acompañar esta demanda.

"Se sigue sin dar las circunstancias que garantizan el que se estén modificando las reglas de explotación del trasvase", ha apuntado la consejera, que ha añadido que la situación actual de los embalses de cabecera es "excepcional" y "un espejismo".

Ha puesto de manifiesto que se llevaba 14 años sin que hubiera una situación hídrica "tan favorable" en los embalses de cabecera. "Si no somos cautos y si no somos sostenibles en las decisiones que tengamos que tomar dilapidaríamos este recurso".

"Ahora es el momento para hacer este cambio y como no obtenemos ninguna respuesta por parte del Estado --lo último que sabemos es que van a esperar a la resolución de dos resoluciones judiciales por recursos presentados por otras administraciones-- el Gobierno de Castilla-La Mancha ejercerá también sus acciones legales oportunas para que se cumpla lo dicho en ese Real Decreto", ha concluido.

INCENDIO DEL PICO DEL LOBO

En otro orden de cosas, preguntada por el incendio del Pico del Lobo y la acción que se está llevando a cabo para recuperar la zona afectada, la consejera ha apuntado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este mismo martes una resolución por la que se establece un acotado para el pastoreo.

"El poder pastar en este ámbito, con esa rotación, permitirá, además de las lluvias, la regeneración del pasto, de los arbustos y de las plantas de esta zona", ha destacado Gómez.

A ello ha sumado que el Estado ha concedido a Castilla-La Mancha 500.000 euros de ayuda para la renovación de las infraestructuras de abastecimiento del entorno de los municipios del Pico del Lobo que se vieron afectados por el incendio.